Apple Watch : la dernière mise à jour est disponible, voici la principale nouveauté pour les montres d’Apple

Apple a lancé le déploiement de watchOS 11.2 avec une nouvelle fonctionnalité bien pratique pour l’enregistrement de vidéos.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Cette semaine, Apple a déployé la nouvelle version d’iOS 18.2. Néanmoins, comme c’est souvent le cas chez le constructeur américain, une mise à jour n’arrive jamais seule. La firme en a également profité pour déployer la dernière mise à jour en date de watchOS, le système d’exploitation pour les Apple Watch.

Les montres connectées d’Apple passent ainsi en version 11.2. Cette mise à jour est compatible avec l’ensemble des montres qui ont pu profiter du passage vers watchOS 11, c’est-à-dire tous les modèles lancés par Apple depuis l’Apple Watch Series 6, en 2021.

Comme le rapporte le site 9to5Mac, cette mise à jour de watchOS en version 11.2 est relativement mineure en cela qu’elle se contente essentiellement de correctifs et d’optimisations. Néanmoins, le site spécialisé signale une nouvelle fonctionnalité qui pourrait être particulièrement pratique pour les possesseurs d’Apple Watch.

Des enregistrements vidéo qui peuvent être mis en pause depuis une Apple Watch

En effet, watchOS 11.2 ajoute une nouvelle fonctionnalité à l’application de contrôle de l’appareil photo, sur Apple Watch. Pour rappel, cette application permet de prendre des photos ou des vidéos à distance en utilisant la montre comme télécommande.

L’ajout majeur de cette nouvelle mise à jour concerne en fait la capture de vidéos à distance depuis l’application de contrôle de la caméra. Désormais, il est possible, depuis la montre, de mettre un enregistrement en pause pour le reprendre plus tard sans pour autant enregistrer un fichier différent. Une fonction proposée sur les iPhone depuis iOS 18 et qui intègre donc dorénavant l’application sur Apple Watch.

La mise à jour des Apple Watch vers watchOS 11.2 est désormais disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs.