iOS 18 : les vidéastes vont adorer cette nouvelle option

iOS 18 arrive avec de nouvelles options dédiées à l’enregistrement vidéo. L’une de ces options permettra aux utilisateurs de suspendre et de reprendre un enregistrement vidéo au sein de son application dédiée.

L’iPhone 16 Pro // Source : Apple

Lors de sa keynote de rentrée Apple a dévoilé de nouvelles fonctionnalités concernant l’application Appareil photo sous iOS 18. L’une d’entre elles va permettre aux utilisateurs d’iPhone, de faire une pause sur les enregistrements vidéos.

Un enregistrement plus précis

Nos smartphones sont devenus des outils polyvalents, capables de répondre à divers besoins, qu’il s’agisse de gestion bureautique ou de création de contenu.

Ces derniers peuvent bénéficier sur des plateformes comme TikTok de la possibilité de monter des vidéos directement dans l’application en mettant l’enregistrement pause puis le reprenant. De quoi éliminer une étape de montage en réalisant des plans de coupes directement au tournage. On apprend via 9to5Mac que cette fonctionnalité va arriver nativement au sein de l’appareil photo d’Apple.

De nouvelles fonctions créatives

Lorsque vous enregistrerez une vidéo dans l’application Appareil photo sous iOS 18, un nouveau bouton devrait faire son apparition dans le coin inférieur gauche. En appuyant dessus, l’enregistrement sera suspendu et il vous appartiendra alors de le reprendre après avoir fait différents changements.

Lors de ces temps de pause, il sera possible de passer d’un objectif à l’autre permettant de réaliser des effets de zoom en plus des changements de cadres et autre mise en scène. Au fil des années, l’iPhone d’Apple s’est imposé dans le domaine de la vidéo comme un objet fiable et solide permettant de créer des vidéos professionnelles et l’iPhone 16 n’y fait pas exception avec des fonctionnalités dédiées.

Cette fonction, détectée par 9to5Mac, sera disponible pour tous les modèles d’iPhone compatibles avec iOS 18 lors de la mise à jour attendue le 16 septembre.

Keynote Apple : notre débrief en vidéo

Les produits phares de la keynote Apple étaient évidemment les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. On fait le tour des informations principales à retenir dans notre vidéo dédiée. L’une des grandes nouveautés à retenir est la touche capacitive Camera Control sur le côté.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Sachez aussi que les prix en euros des iPhone 16 n’ont pas tardé à être communiqués. En revanche, c’est un peu plus flou du côté d’Apple Intelligence qui sera accessible en français en 2025 sans information plus précise sur la date ou les pays exacts de disponibilité.