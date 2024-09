Les nouvelles versions d’iOS, d’iPadOS et de macOS sortiront dès la semaine prochaine

Pour accompagner ses tout nouveaux iPhone 16, Apple a annoncé, comme à son habitude, la date de sortie d’iOS 18 et du reste de ses OS : la vague de mise à jour est prévue pour le 16 septembre.

C’est la rentrée ! Dans le petit monde de la technologie, cela signifie qu’Apple a annoncé des nouveaux iPhone, les 16 et 16 Pro, mais aussi la date de sortie de son nouvel OS mobile. Le très attendu iOS 18 arrivera sur tous les téléphones compatibles dès le 16 septembre prochain. Tout comme iPadOS 18 et macOS 15.

Présenté en juin dernier, iOS 18 aura pris son temps avant d’arriver sur les mobiles pommés. Après quelques versions bêta censées chasser les bugs, l’image grand public commencera donc son déploiement dès la semaine prochaine. Contrairement à Android, Apple met à disposition son nouvel OS pour tous ses appareils en même temps. Les plus pressés pourront donc découvrir iOS 18 dès le 16 septembre.

Apple Intelligence, grand absent

L’OS marque un tournant chez Apple, qui va enfin offrir plus d’options de personnalisations sur ses iPhone. Il sera possible de placer les icônes là où on le souhaite, de changer la couleur d’accentuation du système ou encore d’ajouter des raccourcis vers des applications tierces dans le panneau de contrôle. iOS 18 est aussi censé offrir l’accès aux outils d’intelligence artificielle de la marque, mais l’Europe en est toujours privée et le gros des fonctionnalités n’arrivera de toute façon que plus tard.

Si vous ne souhaitez pas installer la mise à jour tout de suite cela dit, rien ne vous y oblige. Apple déploie souvent des mises à jour mineures dans les jours suivant la sortie d’une grosse version d’iOS afin de corriger les bugs qui se manifestent invariablement. Si vous voulez rester sur une version stable et sûr d’iOS, attendez donc quelques jours que le ménage soit fait.

macOS, iPadOS et les autres

Comme à son habitude, Apple va aussi mettre à jour ses autres OS le même jour. iPadOS 18 offrira les mêmes outils de personnalisation d’interface que son petit frère, mais aussi des améliorations au niveau de la fluidité et, enfin, signera l’arrivée de l’application calculette sur les tablettes Apple. La plupart des iPad depuis 2018 seront éligibles à la mise à jour. MacOS Sequoia enfin (15e version majeure du système) arrivera notamment avec son fameux gestionnaire de mot de passe.

À noter que watchOS, tvOS (le système des Apple TV) ainsi que le système d’exploitation des HomePod devrait également recevoir une mise à jour le 16 septembre prochain. SI vous êtes un aficionado des produits Apple, c’est un peu Noël avant l’heure.