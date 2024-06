Apple va prendre (encore) un peu plus de retard dans la course à l’IA

Un Siri sous stéroïdes, une app de mail plus maligne, du ChatGPT dans l’iPhone… toutes ces nouveautés annoncées par Apple pourraient bien arriver plus tard que prévu, laissant la marque un peu plus seule face à la concurrence.

Cela devait être l’arrivée triomphale d’Apple dans le monde de l’intelligence artificielle, ça ressemble désormais plus à une bande-annonce pour 2025. Alors que le fabricant d’iPhone a présenté tout un tas de nouveautés liées à l’IA lors de sa récente conférence dédiée aux développeurs, il semblerait que ces fonctionnalités ne soient pas encore tout à fait prêtes.

Comme l’explique le toujours très bien informé journaliste Mark Gurman, un bon paquet des nouveautés présentées par Apple lors de la WWDC ne seront pas intégrés de base dans iOS 18, iPadOS 18 ou macOS Sequoia. Apple n’intégrera donc pas donc toutes les nouveautés annoncées à la WWDC dans sa vague de mise à jour de rentrée. Un bon paquet de fonctionnalités labellisées « Apple Intelligence » n’arrivera que fin 2024, voir début 2025 pense savoir le journaliste de chez Bloomberg.

Ce n’est pas exactement une surprise puisque Apple avait prévenu que le déploiement de ces nouveaux outils se ferait en plusieurs phases. Cependant, beaucoup des nouveautés les plus tape-à-l’œil de l’entreprise vont mettre du temps à arriver, n’étant même pas encore présentes dans les versions bêta d’iOS.

Pas de ChatGPT avant fin 2024

Le Siri « nouvelle génération », capable de fouiller vos mails et vos SMS pour dénicher une info ou de comprendre le contexte d’une question en observant ce qui se passe à l’écran, devrait notamment arriver fin 2024 / début 2025. Idem pour l’intégration de ChatGPT qui ne sera, à priori, pas prête pour la rentrée 2024, mais plutôt d’ici aux fêtes de fins d’années. L’assistant vocal d’Apple gagnera quand même quelques fonctionnalités intéressantes en septembre, comme la capacité de tenir une conversation de manière plus naturelle, mais ne sera pas (encore) le cerveau à tout faire qu’Apple a présenté lors de la WWDC.

Swift Assist (censés donner un coup de main lors du développement d’app) ou les nouveautés prévues pour l’application Mail ou se feront attendre aussi. Même certains outils pas explicitement liés à l’IA, comme les améliorations de l’application Maison, arriveront plutôt avec iOS 18.1 ou 18.2, indique Bloomberg.

Si les utilisatrices et les utilisateurs les plus avides d’innovations seront sans doute déçus de ne pas jouer avec ces nouveaux outils tout de suite, voir Apple prendre son temps dans le déploiement de telles fonctionnalités est plutôt une bonne chose. Cela permettra à l’entreprise de tester les capacités de son « Cloud Compute » avec un petit nombre d’internautes avant d’en ouvrir grand les portes et de corriger les immanquables bugs que l’intelligence artificielle ne manquera pas de générer. Ce serait regrettable que Siri aussi conseille de mettre de la colle dans sa pâte à pizza.



