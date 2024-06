Adieu 1Password et compagnie, Apple débarque avec son app Mots de passe : mais il y a un mais

Marre de jongler entre 1Password, BitWarden et LastPass pour gérer vos mots de passe ? Apple a peut-être la solution pour vous avec sa nouvelle application, qui synchronise vos données sur tous vos appareils (enfin, presque tous...).

C’est officiel, la guerre des gestionnaires de mots de passe est déclarée ! À l’occasion de la WWDC 2024, Apple a dévoilé une nouvelle application Mots de passe qui risque de faire de l’ombre à 1Password, BitWarden, LastPass et consorts. Mais attention, ce n’est pas encore la solution parfaite pour tous les utilisateurs…

Une application autonome pour gérer tous vos mots de passe

Jusqu’à présent, les utilisateurs d’iOS et de Mac pouvaient compter sur le trousseau iCloud pour stocker et synchroniser leurs mots de passe entre leurs différents appareils. Mais avec la nouvelle application Mots de passe, Apple va beaucoup plus loin !

En plus des mots de passe, l’application permet de gérer les clés d’accès, les codes d’authentification et même les réseaux WiFi. Et cerise sur le gâteau, elle est également compatible avec les PC équipés de l’application iCloud pour Windows. De quoi faciliter la vie des utilisateurs multi-plateformes !

Mais alors, pourquoi ne pas avoir intégré cette fonctionnalité directement dans le trousseau iCloud ? Selon Apple, l’objectif est de proposer une application autonome et plus facile à utiliser pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec le trousseau iCloud.

Un concurrent de taille pour les gestionnaires de mots de passe existants

Avec cette nouvelle application, Apple compte bien ringardiser les gestionnaires de mots de passe tiers comme 1Password ou BitWarden. Et il faut bien avouer que l’argument est plutôt séduisant : une application native, parfaitement intégrée à l’écosystème Apple et synchronisée sur tous vos appareils (enfin, presque tous…).

Mais attention, ce n’est pas parce qu’Apple se lance sur ce marché que les gestionnaires de mots de passe existants sont condamnés à disparaître. Ces derniers ont en effet plusieurs atouts dans leur manche, comme la compatibilité avec un plus grand nombre de plateformes (dont Chrome et Android, bizarrement oubliés par Apple…) ou des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs les plus exigeants.

Pourquoi un tel choix de la part d’Apple ? Selon la marque à la pomme, il s’agit simplement de se concentrer sur les plateformes les plus utilisées par ses clients. Mais on peut légitimement se demander si ce n’est pas plutôt une stratégie pour pousser les utilisateurs à adopter du Apple partout. Quoi qu’il en soit, cette lacune risque de freiner l’adoption de l’application Mots de passe par les utilisateurs multi-plateformes, qui préféreront sans doute se tourner vers des solutions tierces plus complètes.

Le partage de mots de passe en famille, une fonctionnalité bienvenue

En plus de la gestion des mots de passe, clés d’accès et réseaux WiFi, l’application Mots de passe d’Apple propose une fonctionnalité particulièrement intéressante : le partage de mots de passe en famille.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement partager vos mots de passe avec les membres de votre famille, sans avoir à les leur communiquer oralement ou par SMS. Il vous suffit de les ajouter à votre « groupes partagés » dans l’application, et le tour est joué !

Bien sûr, cette fonctionnalité n’est pas révolutionnaire en soi : de nombreux gestionnaires de mots de passe tiers proposent déjà une option similaire. Mais elle a le mérite d’être parfaitement intégrée à l’écosystème Apple et particulièrement simple à utiliser.

Alors, prêts à dire adieu à 1Password et à ses concurrents pour adopter la nouvelle application Mots de passe d’Apple ? Si vous êtes un utilisateur exclusif d’iOS et de Mac, la réponse est sans doute oui. En revanche, si vous utilisez également Chrome ou Android, il va falloir attendre que la marque à la pomme daigne se pencher sur votre cas… 🤔