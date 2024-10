Le meilleur appareil pour suivre le sommeil n’est pas forcément celui auquel vous pensez

Une étude scientifique a comparé les mesures de sommeil d’une Apple Watch, d’une montre Fitbit et d’une bague Oura à un dispositif scientifique. La bague connectée semble être la plus fiable.

L’Apple Watch Series 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Depuis quelques années, les bagues connectées ont le vent en poupe. Il faut dire que ces petits appareils ont à leur avantage un design plus discret que les montres connectées, qu’ils sont moins distrayants en l’absence d’écran et qu’ils permettent également de porter une véritable montre horlogère au poignet.

Pour aller plus loin

Bagues connectées : quels sont les modèles déjà disponibles ?

Seulement, les bagues connectées sont parfois décriées pour le manque de précision dans les données. Garmin ou Apple auraient ainsi avoir décidé de ne pas investir ce marché tant que les bagues ne seront pas plus fiables.

Cependant, selon une étude scientifique publiée la semaine dernière dans la revue Sensors, il semble que la bague de référence du marché, l’Oura Ring 3, soit l’un des appareils les plus fiables quant à la précision du suivi de sommeil.

L’étude a en effet comparé trois appareils — l’Oura Ring 3, la Fitbit Sense 2 et l’Apple Watch Series 8 — à un appareil de polysomnographie. Celui-ci est utilisé par le corps médical afin d’évaluer précisément le sommeil des patients.

La Oura Ring 3 // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Or, parmi les trois appareils grand public comparés, l’Oura Ring 3 est celui qui s’approche le plus des valeurs médicales, et ce quelle que soit la phase de sommeil :

L’Oura Ring montre une concordance substantielle dans la détermination des phases de sommeil spécifiques. Les autres appareils montrent une concordance modérée.

Une étude scientifique financée par Oura

Deux points poussent cependant à prendre un peu de recul sur cette étude. D’abord, les chercheurs précisent que l’étude en elle-même a été financée par Oura.

Ensuite, Rebecca Robbins, la chercheuse à la tête de l’équipe scientifique, est également membre du conseil médical d’Oura.

Dernier point à noter, les appareils comparés ne sont pas les plus récents des différents constructeurs. Non seulement l’étude se contente de montres Fitbit et Apple — sans Garmin, Google, Samsung ou Huawei — mais l’Apple Watch Series 8 est sortie il y a déjà deux ans, tout comme la Fitbit Sense 2.