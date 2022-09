Amazfit lance deux montres élégantes, autonomes et taillées pour le sport et l’entraînement

Amazfit a profité de l'IFA 2022 pour dévoiler trois nouvelles montres connectées, dont les GTR 4 et GTS 4, élégantes et taillées pour le sport.

Il n’y a pas de fumée sans feu. Comme prévu, après plusieurs fuites à propos de nouvelles montres d’Amazfit, le constructeur chinois, cousin de Zepp et de Xiaomi, a dévoilé ce jeudi, durant l’IFA 2022 de Berlin, ces nouvelles montres connectées. Ce sont ainsi trois modèles qui ont été dévoilés à l’occasion du salon d’outre-Rhin : l’Amazfit GTR 4, l’Amazfit GTS4 et l’Amazfit GTS 4 Mini.

Sans surprise, cette nouvelle gamme vient prendre la relève des Amazfit GTR 3 et GTS 3 lancées en fin d’année dernière. Seulement, à la différence de la gamme lancée en octobre 2021, les nouveaux modèles de 2022 n’intègrent pas de déclinaison « Pro », mais seulement une version « Mini ». On peut donc espérer une GTR 4 Pro dévoilée dans les prochains mois.

Des GTS 4 et GTR 4 axées sur le sport

Dans le détail, les Amazfit GTR 4 et GTS 4 reprennent, comme de coutume chez le constructeur chinois, les mêmes caractéristiques globales, mais avec un format différent. Alors que la GTR 4 profite d’un boîtier rond rappelant le design d’une montre horlogère, la GTS 4 — comme la GTS 4 Mini — profite quant à elle d’un écran carré. Dans les deux cas, on va cependant retrouver de nombreuses caractéristiques communes avec un suivi de tracé GPS pour vos entraînements, compatible double bande et l’ajout prévu, via une mise à jour, de l’importation d’itinéraires GPX, à l’instar des montres sportives ou de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

L’Amazfit GTR 4 // Source : Cassim Ketfi – Frandroid Source : Cassim Ketfi – Frandroid

Les montres proposent également 150 modes sportifs et une synchronisation avec Strava et Adidas Running ainsi que les entraînements par intervalles pour 10 sports — là aussi via une mise à jour ultérieure. Les Amazfit GTR 4 et GTS 4 disposent bien évidemment d’une mesure de la fréquence cardiaque grâce à un nouveau capteur PPG BioTracker 4.0 capable également de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Elles peuvent par ailleurs évaluer le niveau de stress, la fréquence respiratoire et la qualité du sommeil.

Concernant les différences, l’Amazfit GTR 4 intègre un écran carré Oled, d’une autonomie annoncée de 14 jours et d’une unique couronne rotative sur le côté. De son côté, l’Amazfit GTS 4 arbore un écran rond Amoled de 1,75 pouce de diamètre. Le constructeur promet une autonomie de plus d’une semaine. Elle profite, en plus de la couronne rotative, d’un bouton physique sur la tranche droite.

Les Amazfit GTR 4 et GTS 4 seront lancés en France durant la troisième semaine d’octobre au prix de 199,99 euros.

Une montre GTS 4 Mini deux fois moins chère

En plus de ces deux montres haut de gamme, Amazfit a également annoncé le lancement d’une nouvelle montre d’entrée de gamme, l’Amazfit GTS 4 Mini. Plus modeste, celle-ci profite, comme le S de son nom l’indique, d’un écran carré (S pour « square »). Elle n’embarque cette fois pas de puce GPS, mais reste capable de suivre plus de 120 sports. Elle intègre par ailleurs un écran Oled de 336 x 384 pixels et une batterie de 270 mAh devant permettre une autonomie de deux semaines.

La montre Amazfit GTS 4 Mini sera disponible fin septembre au prix de 99,99 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.