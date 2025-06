Le Xiaomi Smart Band 10 devient notre recommandation des meilleurs bracelets connectés

Le Xiaomi Smart Band 10 fait désormais partie de notre sélection des meilleurs bracelets connectés pour le sport et la santé. Ce modèle s’impose grâce à son excellent rapport qualité/prix, ses performances solides et son design moderne, ce qui lui vaut la note de 9/10.

Le Xiaomi Smart Band 10 se distingue par un écran AMOLED de 1,72 pouce, offrant une lisibilité optimale en toutes circonstances grâce à une luminosité de 1500 cd/m² et un mode always-on. Son design fin, sans boutons, permet une utilisation discrète et polyvalente : le capteur peut être porté au poignet, en pendentif ou même à la cheville. L’autonomie atteint près d’une semaine, même avec plusieurs fonctions activées, ce qui en fait un compagnon fiable au quotidien.

Ce modèle bénéficie d’améliorations notables sur le suivi sportif, avec un capteur cardiaque plus précis que les générations précédentes et une synchronisation automatique des données vers des applications tierces comme Strava, Apple Health ou Suunto. L’interface reste personnalisable, bien que l’absence d’applications tierces soit à noter. La gestion des entraînements et du suivi santé est optimisée via l’application Mi Fitness.

Le Xiaomi Smart Band 10 face à la concurrence

Face à des modèles comme le Fitbit Charge 6 ou le Huawei Watch Fit, le Xiaomi Smart Band 10 se démarque par son prix très accessible, sa grande autonomie et son design élégant. Si l’absence de puce GPS peut être un frein pour certains sportifs, il reste le meilleur choix pour ceux qui recherchent un bracelet efficace et abordable. À titre de comparaison, le Fitbit Charge 6 propose plus de fonctionnalités mais à un tarif nettement supérieur, tandis que le Huawei Watch Fit offre une autonomie similaire mais un écosystème d’applications plus restreint.

3 points forts du Xiaomi Smart Band 10 :

Écran AMOLED lumineux et always-on

Autonomie d’une semaine

Excellent rapport qualité/prix

Pourquoi choisir le Xiaomi Smart Band 10 ?

Le Xiaomi Smart Band 10 a été sélectionné pour sa polyvalence, son endurance et son tarif imbattable. Pour découvrir les autres modèles recommandés et choisir le bracelet connecté qui vous convient, consultez notre guide d’achat des meilleurs bracelets connectés selon Frandroid.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.