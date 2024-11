Qualcomm se serait ravisé : pas de rachat d’Intel… ou du moins pas de rachat intégral

À moins d’un exceptionnel renversement de situation, le monde de la Tech ne connaîtra pas de nouveau rachat spectaculaire dans l’immédiat. Du moins pas en ce qui concerne Qualcomm et Intel.

Courant septembre, la rumeur circulait pourtant que Qualcomm aurait commencé à approcher Intel en vue d’une acquisition. Une information que l’on prenait alors avec des pincettes, mais qui reposait tout de même sur du concret : la situation économique particulièrement âpre qu’Intel traverse depuis quelques mois… et qui aurait effectivement pu conduire la firme à envisager toutes ses options. Y compris celle d’être rachetée.

Deux mois plus tard, il semble toutefois que cette piste se soit dissipée. Du moins pour l’instant. Selon des informations émanant de Bloomberg, Qualcomm aurait été découragé par le casse-tête réglementaire qu’une telle acquisition aurait à coup-sûr représenté…. mais pas seulement

En octobre, de précédentes informations suggéraient que les dirigeants de Qualcomm attendaient les résultats de l’élection américaine du 5 novembre pour prendre une décision sur ce dossier. L’élection de Donald Trump, et l’hypothèse d’une nouvelle flambée des tensions économiques avec la Chine, semblent donc avoir conduit le géant américain à la prudence, et à un abandon de son projet de rachat d’Intel.

Il faut dire qu’en plus des incertitudes économiques qui se profilent, Qualcomm aurait dû faire face à un examen particulièrement minutieux de son projet d’acquisition de la part des autorités de réglementation. Quelles soient américaines ou internationales. Cette complexité (à laquelle Nvidia s’était par exemple heurté lorsqu’il voulait racheter ARM) aurait définitivement convaincu Qualcomm de passer son chemin.

D’après Bloomberg, Qualcomm resterait néanmoins intéressé par l’acquisition de certaines des divisions d’Intel. La firme aurait d’ailleurs commencé par réfléchir à l’achat de l’activité de conception d’Intel avant d’envisager un achat global. Maintenant que la thèse d’un rachat intégral d’Intel est écarté… peut-être qu’une acquisition de cette branche de l’entreprise reviendra à l’ordre du jour.

