Notre sélection des meilleurs accessoires tech pour se réchauffer en hiver

Alors que les températures chutent drastiquement partout en France, on a qu'une envie : rester au chaud. Pour cela, la tech peut nous aider ! Voici une petite sélection d'accessoires et gadgets tech bien utiles pour se réchauffer ou pouvoir continuer à utiliser ses appareils par ce froid de gueux.

Après un début plutôt doux, l’hiver s’est maintenant bien installé et les températures gravitent autour du 0 partout en France. Oui, il fait froid ! Pour vous réchauffer en toutes circonstances quand vous êtes à l’extérieur, mais aussi en télétravail ou au bureau, Frandroid a pensé à vous avec une petite sélection d’objets tout chauds.

Vous faites du vélo en hiver ? Retrouvez aussi notre sélection complète des meilleurs accessoires pour vélo.

Le chauffe-main rechargeable Outjut : les mimines au chaud

Vous avez tout le temps les mains gelées ? Comme on vous comprend. En hiver, garder ses extrémités (mains, pieds, tête) au chaud est indispensable. Une chaufferette ou (chauffe-main) rechargeable en USB est l’idée parfaite pour les températures actuelles. Il suffit de les allumer, de les régler sur le niveau de température voulue et de les glisser dans vos poches.

Des gants tactiles Decathlon : jamais sans mon téléphone

Les gants tactiles permettent d’utiliser votre smartphone, sans avoir besoin de les retirer. Vous trouverez facilement des gants en maille qui intègrent un fil conducteur spécial sur le bout des doigts, dans de nombreuses enseignes de prêt-à-porter. Cependant, ils sont tout de même plus ou moins précis et efficaces. Tous ne sont pas destinés à la même utilisation, selon que vous cherchiez des gants urbains pour tous les jours, des gants pour faire du sport, des gants de vélo ou de moto ou encore des gants pour la randonnée et le trek.

Pour vos sessions de running ou simplement si vous voulez des gants fins, nous vous recommandons les gants Kiprun Warm+ de Decathlon, à seulement dix euros, avec deux doigts tactiles.

Decathlon propose aussi des gants Forclaz plus épais, adaptés au trekking en montagne, eux aussi tactiles.

Des gants… chauffants ?

Il existe aussi des gants chauffants (et tactiles) ! Unigear propose un modèle très solide pour les grands froids et le ski, avec une petite batterie à recharger toutes les 2 à 7 heures selon le degré choisi.

Le chauffe-tasse pour garder sa boisson à la bonne température

Vous finissez toujours votre café ou thé froid ? Vous n’êtes pas seuls à avoir ce souci. Pour y pallier, il suffit d’un chauffe-tasse à brancher en USB. Ce dernier est même livré avec la tasse, avec différents coloris au choix, et un petit couvercle pour maximiser la conservation de la chaleur. Dernier avantage et pas des moindres : il fait aussi chargeur Qi pour votre téléphone !

Un sous-main chauffant : pour ne plus se geler les doigts au bureau

Un peu plus anecdotique, mais qui peut cependant être agréable au bureau ou en télétravail, le sous-main chauffant. Ce type de grand modèle de 80 cm de long fera aussi office de tapis de souris. Il permet de garder les avant-bras et les poignets au chaud.

Le radiateur soufflant Delonghi Capsule Desk : les pieds au chaud

Un mini radiateur soufflant, idéal à placer sur le bureau… ou dessous, pour garder les pieds au chaud. Très silencieux (39 dB), économe (360W), il possède une poignée de transport bien pratique et une grille orientable.

