Ubisoft poursuivi en justice après la fermeture des serveurs d’un de ses jeux

Une action en justice sans précédent vient d’être lancée contre le géant français du jeu vidéo Ubisoft. Deux joueurs californiens ont déposé une plainte pour fraude le 4 novembre, suite à la fermeture des serveurs du jeu de course automobile The Crew, rendant le titre totalement injouable.

Le jeu, lancé en 2014, a été brutalement mis hors service plus tôt cette année. Ubisoft a justifié cette décision par des « contraintes d’infrastructure serveur et de licences », laissant de nombreux propriétaires dans l’impossibilité d’accéder au contenu qu’ils avaient pourtant acheté.

« C’est comme si vous achetiez un flipper, et qu’un jour, vous découvriez que tous ses composants ont été retirés, le rendant inutilisable », expliquent les avocats des plaignants dans leur argumentaire. Une analogie assez percutante qui illustre la frustration des joueurs.

Une plainte est déposée à l’encontre d’Ubisoft à cause de The Crew

La plainte se concentre sur deux aspects problématiques : d’une part, Ubisoft aurait délibérément dissimulé le fait que les clients achetaient une licence plutôt que le jeu lui-même. D’autre part, l’éditeur aurait faussement laissé croire que le jeu résidait physiquement sur le disque alors qu’il dépendait entièrement de serveurs distants.

Les plaignants cherchent à faire reconnaître leur action en recours collectif, ce qui permettrait à d’autres joueurs lésés de se joindre à la procédure. Cette affaire survient alors que la Californie vient d’adopter une loi obligeant les plateformes numériques à préciser si les clients achètent un jeu ou simplement une licence.

Fait notable, Ubisoft a promis d’intégrer un mode hors-ligne pour les autres titres de la franchise, notamment The Crew 2 et Motorfest. Cependant, cette décision n’apporte aucune solution aux propriétaires du premier opus, qui reste inaccessible. Pendant ce temps, des fans travaillent sur un mode hors-ligne non officiel.

Ce qui est sûr, c’est que l’issue de cette bataille juridique pourrait créer un précédent important pour l’industrie du jeu vidéo, alors que la question de la préservation des jeux en ligne est de plus en plus au centre des débats.