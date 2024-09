The Crew 2 : comment l’Europe a incité Ubisoft à prendre une très bonne décision

Fortement critiqué pour ses agissements sur The Crew premier du nom, Ubisoft sait qu’il n’a pas vraiment le droit à un second bad buzz avec The Crew 2 et The Crew Motorfest. Par conséquent, l’éditeur veut se mettre dès maintenant en conformité avec une règle que la Commission européenne… n’a pas encore imposée.

The Crew 2 // Source : Ubisoft

Pour The Crew premier du nom, l’amour a duré 10 ans et s’est éteint avec brutalité, par une fermeture pure et simple de ses serveurs. Pour The Crew 2 et The Crew : Motorfest, Ubisoft promet cette fois une idylle éternelle… par la grâce d’un mode hors-ligne.

Pour contexte, le premier opus de la licence d’Ubisoft, lancé en 2014, avait été supprimé en fin d’année dernière des plateformes de vente en ligne. Une fermeture de boutique suivie cette année d’une coupure de ses serveurs. L’éditeur français signait ainsi l’arrêt de mort de son jeu de course 100 % multijoueurs, le rendant inopérant, y compris auprès des utilisateurs ayant acheté une copie physique du titre.

Cette situation ubuesque, et pourtant parfaitement légale, avait suscité le courroux de nombreux joueurs, jusqu’à conduire la Commission européenne à s’exprimer sur la question. En juin dernier, le régulateur européen publiait ainsi un nouveau projet de loi visant à imposer le déploiement d’un mode hors-ligne sur les jeux « online-only », et ce, de manière à garantir leur jouabilité sur le long terme, même lorsque ces derniers arrivent en fin de vie, et que leurs serveurs sont coupés.

Un mode hors ligne à la rescousse… quand les serveurs seront fermés

Soucieux de ne pas faire deux fois la même erreur, et de ne pas subir un nouveau bad buzz néfaste pour sa licence The Crew, Ubisoft a décidé de dégainer le premier… en appliquant donc cette mesure aux deux derniers titres de sa franchise (The Crew 2, lancé en 2018, et The Crew : Motorfest, lancé en 2023) avant même que la Commission européenne n’ait réellement commencé à légiférer.

We heard your concerns about access to The Crew games



Today, we want to express our commitment to the future of The Crew 2 and The Crew Motorfest.



We can confirm an offline mode to ensure long term access to both titles, stay tuned for more news in the next months. pic.twitter.com/KDlz8h09OT — The Crew Motorfest (@TheCrewGame) September 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

« Aujourd’hui, nous voulons exprimer notre engagement pour l’avenir de The Crew 2 et de The Crew Motorfest », a déclaré Stéphane Beley, co-directeur créatif de la licence. « Nous explorons actuellement différentes solutions et pouvons confirmer l’arrivée d’un mode hors ligne pour garantir un accès à long terme aux deux titres ».

Pour l’instant, Ubisoft ne communique toutefois aucun détail concernant le déploiement de ce fameux mode hors-ligne. On sait juste que de plus amples informations seront partagées « au cours des prochains mois ». Espérons désormais que cette initiative fasse des émules chez d’autres éditeurs confrontés, eux aussi, à la fin de vie de leurs titres 100 % en ligne.