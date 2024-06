Ubisoft a mis The Crew hors service, voici comment des modders veulent le ressusciter

En s'opposant à la décision d'Ubisoft de fermes les serveurs de The Crew sorti en 2014, ces modders remettent en avant la question de la préservation des jeux vidéo à une ère du tout en ligne.

The Crew est un jeu de course en ligne sorti en 2014 édité par Ubisoft qui a su fédérer des millions de joueurs au fil des années. Malgré une communauté de joueurs solides, Ubisoft met fin aux serveurs le 31 mars 2024 et par là même signe l’arrêt de mort du jeu. Une décision qui ne plaît pas à cette communauté de moders qui travaillent pour ramener le jeu à la vie.

Les joueurs face à l’industrie

Ce projet est mené par une communauté de modders nommé The Crew Revival et compte pour le moment cinq personnes. Les équipes d’Eurogamer ont pu échanger avec Whammy4, l’un des membres de cette équipe. On apprend que cette équipe s’est mise au travail dès l’annonce de la fermeture des serveurs en décembre 2023, le tout en voulant garder l’esprit du jeu :

« C’est toujours le même jeu auquel tout le monde jouait auparavant, sauf qu’au lieu de se connecter au serveur central d’Ubisoft, ils se connecteront au nôtre (ou à un serveur local fonctionnant sur leur ordinateur s’ils choisissent de jouer hors ligne) »

Le modding est une pratique qui vise à développer des modifications pour des jeux édités en améliorant certaines fonctionnalités, corriger des bugs ou bien en changer le gameplay. Ici, tout l’enjeu serait de pouvoir rendre à minima accès au mode solo hors ligne du jeu avant de proposer le mode en ligne. Contacté par les équipes d’Eurogamer, Ubisoft s’est contenté de revenir à son annonce lors de la fermeture des serveurs : « Nous avons annoncé le 14 décembre 2023 qu’après presque une décennie de soutien, nous mettrions The Crew 1 hors service le 31 mars 2024 […] Même si nous comprenons que cela puisse être décevant pour les joueurs, cela était nécessaire en raison de l’infrastructure du serveur et des contraintes de licence. ».