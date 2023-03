Surprise : si votre Wii U dors dans un placard, elle est peut-être morte

Jamais populaire et délaissée depuis l'arrêt de sa production en 2017, la Wii U de Nintendo semble mourir de solitude dans nos placards : plusieurs internautes ont découvert récemment des messages d'erreurs fatals en relançant leur console plusieurs années après. Et aucune solution n'émerge.

En plus de ne jamais avoir trouvé son public, la console de jeux de Nintendo semble vouloir se mettre à dos ses quelques rares acheteurs. Comme le rapporte le média en ligne américain The Verge, mercredi 8 mars, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux Reddit et Twitter ont rapporté avoir découvert que leur Wii U était devenue inutilisable face à des messages d’erreur évoquant une corruption du système. Pire : la cause semble être de ne pas l’avoir allumé pendant une longue période.

Une mauvaise nouvelle qui rend la console de huitième génération de Nintendo encore plus maudite qu’elle ne l’est déjà. Jusqu’à l’arrêt de sa production après cinq ans de bons et loyaux services, la Wii U ne s’est vendue qu’à 13 millions d’exemplaires, contre 122 millions pour la Nintendo Switch depuis 2017.

Le premier message lié à ce problème apparaît avoir été posté le 3 mars 2023 sur un forum, note The Verge, suivi par des dizaines d’autres posts sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs concernés expliquent avoir sorti leur console du placard puis tenté de relancer des jeux, avant de se voir confrontés à des messages d’erreurs affichés sur l’écran du Game Pad de la Wii U.

Exact same thing happened to my Wii U around December when I turned it on, was probably not used/turned on for 1-2 years. Mine was still able to boot, but going into system settings would show the error.

Glad this is being reported so more people are aware of this though. https://t.co/x2lG3JQOoF

— Super302/Soup (@Super3022) March 7, 2023