PS5 Slim : le nouveau pack avec Astro Bot est déjà en promotion

Si vous n’avez pas encore PlayStation 5, ces deux offres sont là pour vous mettre le pied à l’étrier d’une bien belle façon. Vous avez la console Slim avec lecteur avec le jeu Astro Bot à 449 euros au lieu de 499 euros et la version Digital sans lecteur, toujours avec Astro Bot à 379 euros au lieu de 399 euros.

La PlayStation 5 n’a plus rien à prouver dans le domaine des consoles de salon. Certes, elle est légèrement moins puissante que sa concurrente directe, la Xbox Series X, mais elle a de sérieux atouts à faire valoir. Notamment sa manette DualSense qui offre une meilleure immersion dans les jeux, une configuration facilement évolutive et personnalisable. En plus, des exclusivités Xbox vont bientôt arriver sur PlayStation, comme l’excellent Forza Horizon 5, par exemple.

Les points forts du pack PS5 Slim + Astro Bot

Astro Bot : le jeu est un bijou de plateforme et une porte d’entrée formidable à la console de Sony

Le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense

La version Digital peut évoluer en achetant un lecteur compatible

La PS5 Slim standard, seule, coûte 549,99 euros. Astro Bot est vendu 69,99 euros sur le Store. Le tout devrait coûter 619,98 euros, mais passe à 449,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 50DES499.

Quant à la PS5 Slim Edition Digital, elle coûte 449,99 euros, ce qui la met à 529,98 euros avec Astro Bot. Sauf là, où elle est à 379,99 euros dans ce pack en utilisant le code promo DARTY20.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la PS5 Slim Standard et la PS5 Slim Digital. Le tableau s’actualise automatiquement.

La PlayStation 5 Slim, avec ou sans lecteur ?

La PlayStation 5 suit la trajectoire des générations d’avant. Sony a sorti la console classique, déclinée en version avec et sans lecteur. Puis est venue la version Slim, dont il est question ici, légèrement plus petite et légère (mais toute aussi puissante), elle aussi en deux versions. Enfin, la PS5 Pro est arrivée sur le marché, en version Digital uniquement, ultra-puissante, mais uniquement en version sans lecteur.

Vous avez donc ici l’occasion de vous procurer la PS5 Slim, avec ou sans lecteur, sachant qu’il est possible de le rajouter après. Seul petit problème : celui-ci disparaît des étals dans les minutes qui suivent son apparition, il faut donc être vif. Avec la console, vous recevez une manette DualSense, indispensable pour jouer, et une version d’Astro’s PlayRoom (le jeu juste avant Astro Bot, lui aussi fourni).

Deux, voire trois jeux pour se lancer dans le grand bain

Sur toutes les consoles PlayStation 5, vous avez Astro’s PlayRoom. Il s’agit d’un petit jeu de plateforme qui retrace l’Histoire de PlayStation tout en vous faisant découvrir les capacités de la PS5 ainsi que de sa manette. Un vrai petit bonbon qu’il faut voir comme un apéritif pour Astro Bot, le jeu offert avec ce pack. Vous y retrouvez le petit robot Astro (rien à voir avec l’œuvre de Tezuka) qui va explorer plusieurs galaxies pour sauver ses congénères.

Certains bots reprennent le look de personnages de jeux emblématiques de la PlayStation. Sans compter qu’il y a une, si ce n’est plusieurs idées de gameplay par niveau. Un excellent jeu, récompensé plusieurs fois, qui ne déçoit pas.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la PlayStation 5 Slim, notamment au niveau de ses spécificités techniques, vous pouvez consulter notre test complet qui couvre les deux versions, avec et sans lecteur.

Et si vous cherchez de l’aide pour choisir une console de salon, vous avez notre guide dédié à votre disposition.

