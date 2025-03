Aujourd’hui seulement, il y a une baisse de prix pour la PS5 Slim Digital Edition avec l’excellent jeu Astro Bot

Disponible depuis la semaine dernière, ce pack comprenant une PlayStation 5 Slim Digital, donc sans lecteur, avec une version numérique d’Astro Bot, est aujourd’hui à 379,99 euros sur Rakuten.

La PlayStation 5 Slim est la version de la console de Sony qui est un peu plus fine et légère que l’originale. En plus, il s’agit ici de la version Digital, sans lecteur disque. Elle n’a donc pas la petite bosse sur sa façade, ce qui la rend particulièrement fine. Notez qu’il est possible d’ajouter plus tard un lecteur disque, vendu séparément. En plus, dans la boîte du disque, vous avez le morceau de façade compatible avec votre console. Si vous décidez de craquer aujourd’hui pour la PS5 Slim Digital avec Astro Bot, vous bénéficiez de 20 euros de remise, mais attention : ça s’arrête ce soir à 23h59.

Les points forts de la PlayStation 5 Slim

Son stockage revu à la hausse, avec 1 To dont 822 Go d’espace libre

Elle fait 1,3 kilo de moins, ce qui n’est pas négligeable

La nouvelle interface qui facilite l’installation d’un nouveau SSD et du lecteur disque

Le code RAKUTEN20 permet d’économiser 20 euros sur le pack PS5 Slim Digital + Astro Bot, le faisant passer, sur le site, de 399,99 euros à 379,99 euros. En réalité, vous faites plus d’économies, car la PS5 Slim seule coûte 449,99 euros. Et Astro Bot, sur le Store de la PS5, est à 69,99 euros. Ainsi, vous économisez 139,99 euros avec cette offre.

La console de Sony a fait une cure d’amincissement

Si vous n’avez pas de PlayStation 5, ce modèle Slim Digital est peut-être le plus intéressant du marché. D’une part parce que vous avez une console de salon puissante dans des dimensions un peu plus convenables que le modèle de base. Cette version digitale passe de 390 x 92 x 260 mm à 358 x 80 x 216 mm. Quelques centimètres en moins qui font qu’elle se cale mieux sur un meuble TV.

Mais c’est sur la balance qu’elle impressionne le plus puisqu’elle fait 1,3 kilo de moins, passant de 3,9 kg à 2,6 kg. D’autre part, elle est intéressante, car elle peut évoluer et devenir une console avec lecteur. Là où le modèle Digital de base était figé dans cet état. Là, pour 119,99 euros (quand il est disponible sur le marché), vous pouvez la faire évoluer, et ainsi lire vos jeux sur disques, ainsi que vos films.

La DualSense, manette de la PS5, propose la meilleure immersion possible

Dans ce pack, vous avez plusieurs choses : l’indispensable manette DualSense, pour profiter de vos jeux. Celle-ci n’a peut-être pas l’excellente ergonomie de la manette Xbox, mais elle propose un retour haptique et des gâchettes adaptatives. Avec le premier, la manette propose des vibrations ciblées qui permettent de ressentir toute l’action. Tout comme avec les secondes, où les gâchettes offrent une certaine résistance lorsque vous appuyez dessus, traduisant les efforts de votre personnage à l’écran.

Ce pack a pour particularité de proposer un code pour télécharger Astro Bot. Ce jeu de plateforme est la porte d’entrée idéale à la PS5 et aux jeux vidéo en général. C’est un jeu de plateforme où chaque niveau contient une idée de gameplay originale. Vous devez explorer plusieurs galaxies et sauver des Bots pour réparer votre console/vaisseau-mère, certains d’entre eux étant habillés comme des héros de jeux PlayStation. C’est mignon, rythmé, drôle et bien pensé, l’accompagnement parfait pour la console de Sony.

Vous pouvez en apprendre plus sur la PS5 Slim en lisant son test complet. Il concerne la version avec lecteur, mais la console est techniquement strictement identique.

Si vous hésitez encore entre une PlayStation 5, une Xbox Series et une Nintendo Switch, notre guide vous explique les avantages et inconvénients de chacune de ces consoles.

