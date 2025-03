Assassin’s Creed Shadows : la PS5 Pro offre une expérience visuelle bluffante, à une exception près

Assassin’s Creed Shadows marque un sérieux bond en avant graphique pour la saga d’Ubisoft. Le jeu s’offre l’une des versions PS5 Pro les plus convaincantes depuis la sortie de la console, à qui il manque cependant une fonctionnalité encore cruciale.

Ubisoft

Aujourd’hui, marque la sortie très attendue de Assassin’s Creed Shadows, le dernier opus de la saga d’action RPG d’Ubisoft. Après de multiples reports et plusieurs polémiques, les joueurs consoles et PC peuvent enfin mettre la main sur un nouvel épisode majeure après l’épisode Valhalla de 2020.

Il faut le souligner, Assassin’s Creed Shadows embrasse pleinement le socle technique des consoles d’actuelle génération et n’est plus freiné par une stratégie cross-gen sur PS5 et Xbox One.

On peut donc s’attendre à un véritable bond graphique en avant par apport aux épisodes précédents et c’est le cas. Sur console, le jeu nous montre tout son potentiel sur PS5 Pro qui nous offre l’une des expériences les plus satisfaisantes sur la dernière machine de Sony.

Pour aller plus loin

Assassin’s Creed Shadows : la très bonne nouvelle d’Ubisoft pour les joueurs PC

Assassin’s Creed Shadows brille sur PS5 Pro

Pour rappel, Assassin’s Creed utilise le moteur graphique maison d’Ubisoft, le Anvil Engine introduit dans le premier épisode en 2007. Celui-ci a fait du chemin alors que Assassin’s Creed Shadows se repose sur les bases de AC : Unity et des évolutions successives qu’ont engendrées le reboot Origins en 2017.

La Nintendo Switch Lite n’a JAMAIS été à ce prix La console portable la plus légère de Nintendo est aussi celle qui a le plus de GOTY dans son catalogue : Zelda, Mario ou Pokémon côtoient plus de 5000 titres disponibles. Parfaite pour jouer en déplacement !

Ici, la plus grosse évolution réside dans l’intégration du ray tracing et de l’illumination globale, mais aussi de la destruction des décors, ou bien d’une météo dynamique. Sur les consoles de base, PS5 et Xbox Series X, le jeu se voit transformé dans son mode qualité avec l’activation du ray tracing. La densité naturelle du monde (forêts, feuillages, herbes hautes) bénéficie grandement du RTGI, dont l’activation est un vrai plus pour l’immersion.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les experts de Digital Foundry l’ont très bien montré dans leurs deux vidéos sur le sujet. Si la première fait la démonstration des différentes évolutions du moteur sur ce nouvel épisode, la seconde se concentre sur ce que propose la PS5 Pro.

Le monde gagne en relief grâce au mode Performance de la PS5 Pro // Source : Digital Foundry

Et il faut dire que les apports sont indéniables. En mode performance, la PS5 Pro apporte tout simplement l’activation de l’illumination globale par ray tracing à 60 images par seconde. Ce combo entre fluidité et fidélité a toujours été la promesse de ce modèle Pro, mais elle semble ici prendre tout son sens.

Les différences sont visibles en un coup d’œil, même sur une capture d’écran // Source : Digital Foundry

Le mode qualité à 30 images par seconde n’offre cependant pas vraiment d’avantages graphiques indéniables, si ce n’est une meilleure résolution des textures et des reflets plus fidèles sur les cours d’eau.

Pour aller plus loin

Assassin’s Creed Shadows : pourquoi les abonnés Game Pass pourraient payer plus cher pour y jouer Day One ?

Le PSSR manque à l’appel… pour le moment ?

Un grand absent se fait tout de suite sentir, c’est le PSSR. La technologie d’upscaling par IA de Sony n’a été visiblement utilisée dans aucun des modes par Ubisoft, qui a décidé d’utiliser la solution de son propre moteur.

Dans Assassin’s Creed Shadows, la qualité d’image semble cependant en souffrir avec divers effets de scintillement et artefacts liés à une reconstruction d’image peu robuste.

La qualité d’image reste similaire entre la PS5 et la PS5 Pro // Source : Digital Foundry

Ce n’est pas le seul studio à faire l’impasse sur le PSSR : récemment c’est Silent Hill 2 Remake qui s’était rabbatu sur le TSR de l’Unreal Engine 5.

Pourtant, Ubisoft avait annoncé l’adoption du PSSR lors d’un communiqué concernant la version PS5 Pro du jeu en novembre dernier.

Interrogé à ce sujet sur X / Twitter, le directeur technique d’Ubisoft Montréal, Nicolas Lopez, a cependant laissé une lueur d’espoir en répondant de « rester à l’écoute » :

Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir le PSSR implémenté dans Assassin’s Creed Shadows. Peut-être même avec les dernières innovations du FSR 4 de AMD, qui sait ?

Pour aller plus loin

« Le FSR 4 est la prochaine évolution du PSSR » : comment Sony va rendre les jeux encore plus beaux sur PS5 Pro