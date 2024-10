Tenways dévoile une nouvelle version encore plus abordable de son vélo électrique phare

Pour abaisser son prix, le vélo électrique fitness Tenways CGO600 Pro opte pour une version à dérailleur, tout en intégrant un moteur plus performant.

Source : Tenways

Tenways adore la courroie. Cette marque de vélos électriques a misé gros sur ce type de transmission depuis ses débuts, et n’y a dérogé qu’une fois, avec son VTC AGO X. Toutefois, Tenways veut faire évoluer sa gamme, notamment aux cyclistes plus traditionnels ou voulant davantage de polyvalence. Ainsi, le CGO600 Pro propose désormais une nouvelle version avec une transmission par dérailleur, relaie Electrek.

Un dérailleur, mais aussi un nouveau moteur

Ce Tenways CGO600 Pro-C apporte ainsi un dérailleur 8 vitesses Shimano, dont la référence exacte n’est pas précisée. On remarque également quelques détails comme les nouveaux garde-boue plus longs et larges, celui à l’arrière logeant désormais l’éclairage. Le poids originel de 16 kg devrait logiquement évoluer à la hausse.

Le moteur C9 offre 45 Nm de couple (vs 35 Nm en courroie). // Source : Tenways

En dehors de ces changements, le vélo électrique adopte aussi le moteur Tenways C9 déjà vu sur le CGO009. Il dispose d’un couple de 45 Nm supérieur au Mivice M080 du modèle à courroie (35 Nm), mais avec le même capteur de couple. La batterie est également identique avec sa capacité de 360 Wh, promettant jusqu’à 100 km d’autonomie.

Bientôt le Tenways CGO600 Pro-C à prix (très) inférieur

Petit bémol pour l’instant, le Tenways CGO600 Pro-C à dérailleur n’est prévu pour le moment qu’aux États-Unis. Il pourrait cependant rejoindre le catalogue européen rapidement, mais à quel prix ?

Vendu 300 dollars moins chers que la version à courroie outre-Atlantique, il pourrait ainsi être affiché à environ 1 499 euros chez nous, contre 1 799 euros pour la version courroie actuelle. Dans l’idée, cela pourrait en faire une très belle affaire.