Ce vélo électrique améliore son moteur et sa batterie pour un prix toujours aussi compétitif

Visant le meilleur rapport prix/équipement, le vélo électrique Tenways CGO800 Plus à dérailleur intègre un moteur plus énergique et une plus grande batterie que la version courroie.

Source : Tenways

Tentant de se faire une place sur le marché du vélo électrique urbain au rapport prix/prestation attractif, Tenways modifie un de ses modèles phares, le CGO800S. La marque néerlandaise – d’origine chinoise – dévoile le Tenways CGO800 Plus avec quelques modifications d’importance.

Nouveau moteur, action !

La principale différence est au niveau de la transmission : un dérailleur avec une chaîne et non plus par courroie, ce qui vient affiner le triangle arrière. Le VAE opte pour du Shimano Claris à 8 vitesses, devenant ainsi plus polyvalent que la version monovitesse. En revanche, il faudra faire avec un entretien plus fréquent.

Pour compenser tout ça, un nouveau moteur plus énergique fait son apparition. Il s’agit du C9 qui équipe le récent CGO009, développé en interne. Il remplace le Mivice 070 et délivre 45 Nm de couple (vs 40 Nm).

Cette version « Plus » fait le choix du dérailleur et d’un moteur plus coupleux. //Source : Tenways

L’autre apport de ce CGO800 Plus est une batterie amovible de plus grande capacité. Elle passe de 360 à 475 Wh, de quoi prodiguer 100 km d’autonomie par charge en mode éco selon Tenways et le communiqué de presse reçu.

Le vélo électrique conserve l’écran central intégré à la potence et la connectivité via l’application smartphone. La suspension avant reste au programme, tout comme les freins à disque hydrauliques et le choix unique de cadre ouvert avec des finitions soignées (sans soudure apparente).

Un Tenways CGO800 Plus… lourd pour le portefeuille

Tous ces changements ont un impact sur le poids et le coût final. Le Tenways CGO800 Plus voit son poids s’envoler de 19 à 24 kg. Plus polyvalent certes, il sera sans doute légèrement moins dynamique en conduite.

Le poids est en hausse à 24 kg, le prix grimpant à 1 899 euros. // Source : Tenways

Autre conséquence, le prix est en hausse, à 1 899 euros, contre 1 799 euros pour la version courroie. L’équipement comprend les garde-boues, l’éclairage, la béquille et le porte-bagages arrière. Le Tenways CGO800 Plus est disponible à la vente directement sur le site officiel en coloris bleu ou noir.