La BMW iX électrique atteint presque 1 000 km d’autonomie grâce à cette batterie révolutionnaire

On a des nouvelles de la start-up américaine Our Next Energy (ONE) et de sa batterie révolutionnaire. Après avoir fait une première communication en mai dernier, l'entreprise vient d'annoncer avoir pu parcourir près de 1 000 kilomètres à bord d'une voiture électrique BMW iX équipé de cette dernière. Mais beaucoup de questions restent en suspens.

La guerre dans les batteries de nouvelle génération fait rage. Pas un jour ne passe sans une nouvelle annonce sur une batterie « révolutionnaire » promettant des coûts jamais vus, des autonomies à rallonge et des temps de charge de plus en plus réduits.

C’est aujourd’hui au tour de la start-up américaine Our Next Energy (ONE) de dégainer une grande nouvelle. Nous vous avions déjà parlé de leur pack révolutionnaire, regroupant deux chimies de batteries, mais elle vient d’annoncer à Car and Driver qu’elle venait de parcourir près de 1 000 km à bord d’un BMW iX doté de cette batterie. Creusons le sujet.

Un petit rappel

Cette batterie, dénommée Gemini, est en effet intrigante. Là où les batteries actuelles doivent se contenter d’une seule chimie, ce pack en regroupe… deux ! La batterie « principale » est de type lithium LFP (lithium – fer – phosphate), capable d’après ONE de faire rouler l’iX sur 127 miles (environ 205 km).

Lorsque celle-ci est déchargée, une seconde batterie vient à la rescousse en chargeant la première via un chargeur DC-DC — elle peut donc être considérée comme une sorte de « prolongateur d’autonomie », un peu dans la même veine que ce que propose Tesla avec le Cybertruck.

La technologie de cette batterie est encore bien mystérieuse ; tout juste saura-t-on qu’elle est dénuée d’anode et qu’elle repose sur un matériau développé un interne riche en manganèse et pauvre en cobalt et en nickel. La start-up va plus loin en annonçant une demande en lithium en baisse de 20 % et de graphite en baisse de 60 %, parfait donc pour faire baisser aussi bien les coûts de production que les coûts environnementaux et humains associés à l’extraction de ces matériaux.

Les chiffres !

Coupons court au suspens : l’entreprise a donc équipé un iX, le SUV luxueux de BMW, de cette batterie à l’état de prototype, et a obtenu une autonomie de 608 miles (980 km) selon la norme européenne WLTP – un chiffre qui tombe à 516 miles (830 km) selon la norme EPA américaine, plus stricte.

Cela reste tout de même une sacrée avancée par rapport à la voiture de série, homologuée dans sa version xDrive50 à 324 miles EPA (520 km) ou 619 km en WLT.

Reste que de nombreux points restent dans l’ombre. Quelle est la capacité de cette batterie révolutionnaire, sachant que l’iX xDrive50 de série compte sur un pack de 111 kWh ? Et quelles sont les performances de charge, là où les constructeurs chinois avancent à toute vitesse ? Our Next Energy reste muet à ce sujet.

Un avenir en pointillés ?

Une chose est sûre cependant : il ne faut pas s’attendre à voir cette batterie Gemini dans une voiture de série d’ici peu. La start-up est formelle : ce test, aussi concluant soit-il, n’est qu’une étape dans le développement de ce pack. L’article de Car and Driver nous apprend également que l’entreprise américaine a récemment dû se séparer de 25 % de ses employés !

Beaucoup de questions planent, donc, sur l’arrivée de cette batterie à double chimie sur une voiture de série. Peut-être que l’autre projet de ONE, une batterie LFP elle aussi très prometteuse, arrivera avant ?