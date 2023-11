Cette batterie pour voiture électrique se recharge aussi rapidement qu’un plein d’essence

Si les batteries LFP (lithium-fer-phosphate) sans cobalt sont les moins chères du marché actuel, elles ne permettent pas de recharger très rapidement les voitures électriques. L'annonce de cette start-up sur une nouvelle batterie à la fois endurante, économique et pouvant se recharger en seulement six minutes est donc prometteuse ! Allons voir ce qu'il en est.

Le sujet des nouvelles technologies de batteries est fascinant : pas une journée se passe sans une nouvelle annonce. On vous a récemment beaucoup parlé des batteries au sodium chinoises sans lithium, mais c’est aujourd’hui le tour de Desten, une start-up basée à Hong-Kong.

Cette dernière vient en effet de dévoiler une nouvelle batterie au lithium, de type LFP (lithium-fer-phosphate) sans cobalt, qui règle un des principaux défauts de cette technologie : la charge rapide. D’après Electrive, cette nouvelle batterie pourrait en effet se charger de 20 à 80 % en seulement six minutes !

Une histoire de C

L’annonce clef, c’est le « 6C ». Comprenez par là que la batterie peut encaisser une charge six fois supérieure à sa capacité, un score énorme ! Une prouesse rendue possible grâce à l’échauffement très limité de cette dernière, contenue d’après la start-up à seulement 15 °C. l’échauffement de la batterie est un réel enjeu sur sa capacité à pouvoir encaisser ou transmettre beaucoup de puissance, et Hyundai l’a bien compris sur sa dernière voiture électrique sportive.

Très concrètement et à titre d’exemple, si la batterie d’une capacité de 50 kWh d’une Peugeot e-208 pouvait se recharger en 6C, elle pourrait accepter une puissance de 6 x 50 = 300 kW, contre 100 kW actuellement (donc 2C). Soit 26 minutes pour passer de 20 à 80 %. Voilà qui change la donne. Encore faut-il disposer d’une borne assez puissante pour des grandes batteries de 100 kWh, comme la borne Huawei de 600 kW.

Desten ne s’arrête pas là et continue de dérouler les caractéristiques de cette batterie miracle. Si la densité énergétique, annoncée à 160 Wh/kg, est dans la moyenne, elle se distingue par sa capacité à conserver 80 % de sa capacité initiale après 5 000 charges. Une durée de vie impressionnante, même si la société ne s’épanche pas sur le sujet : s’agit-il de charges lentes ou de charges rapides ? Comme on l’a vu, plus les charges rapides sont répétées, plus la batterie souffre.

De quoi faire progresser les parts de marché des batteries LFP ?

Petit rappel sur les batteries au lithium-ion. Deux grosses technologies se partagent actuellement le marché des voitures électriques : les LFP, donc, mais également les NMC (nickel-manganèse-cobalt). Ces dernières sont extrêmement performantes dans le domaine de l’énergie : elles ont les meilleures densités énergétiques du marché, mais également de bons scores en charge rapide et peuvent fournir plus de puissance aux moteurs électriques.

Elles ne sont pas parfaites non plus, puisqu’elles coûtent cher et que le cobalt présent dans ces packs est décrié pour les coûts écologiques et humains issus de son extraction.

Pour aller plus loin

Voici la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement au monde

En parallèle, les batteries LFP proposent un argument phare : elles sont environ 25 % moins chères que les NMC. C’est notamment pourquoi Tesla équipe ses Model 3 & Model Y Propulsion de LFP alors que les versions plus haut de gamme font appel à du NMC. Les avantages de ces batteries ne s’arrêtent cependant pas là, puisqu’elles résistent mieux au froid et qu’elles ont des durées de vie plus importantes.

Restent deux points négatifs : une densité énergétique moindre et des capacités de charge rapide en retrait. L’annonce d’aujourd’hui vient cependant gommer ce dernier inconvénient, de quoi être optimiste sur l’avenir de cette technologie… d’autant que les bonnes nouvelles s’accumulent ces derniers temps.

Desten n’est pas le seul sur le marché de la LFP prometteuse

Allez, un récap : partons en juin 2022, date à laquelle le chinois GAC annonce une batterie LFP à la densité énergétique améliorée, pouvant se recharger en 2C et, surtout, garantie 1,5 million de kilomètres (!). Plus proche de nous, en juin 2023, CATL, le géant chinois de la batterie, confirme que sa batterie LFP pouvant se charger en 4C arrivera en série avant la fin de l’année. De quoi promettre 400 km d’autonomie en 10 minutes de charge.

Et en août dernier, c’est au tour d’une entreprise américaine, Our Next Energy, d’annoncer pour 2024 une batterie LFP à la densité énergétique sensiblement identique à celle d’une NMC, tout en conservant une durée de vie bien plus importante.

Actuellement, la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement est la Li Auto Mega, avec 10 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie (en 5C). En France, on peut compter sur la Hyundai Ioniq 6 qui réalise l’exercice en 18 minutes (en 3C).

Des annonces, bien concrètes, qui diffèrent de celles de Desten. La start-up n’a en effet présenté qu’une cellule et, quand bien même, elle promet qu’elle est en pourparlers avec des constructeurs automobiles, aucune date ni information tangible n’est apportée. Peut-être entendrons-nous parler d’un accord un peu plus tard ?