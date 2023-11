Cette nouvelle borne Huawei permet de recharger une voiture électrique en moins de 10 minutes

Le géant chinois des smartphones Huawei vient officiellement de lever le voile sur sa nouvelle borne de recharge. Cette dernière peut délivrer une puissance de 600 kW grâce à un système de refroidissement liquide. C'est énorme et cela permettra de recharger une voiture électrique en moins de 10 minutes.

Si l’on sait que les automobilistes veulent une voiture avec une grande autonomie, on sait aussi qu’ils se trompent. En effet, cela n’est en fait pas vraiment important, à condition toutefois que la charge rapide suive. Pour cela, il faut un réseau développé et des bornes rapides, comme l’avait expliqué le père de la Nissan Leaf.

Une grande puissance

Justement, les infrastructures de charge évoluent à vitesse grand V, alors que la France a dépassé la barre des 100 000 bornes un peu plus tôt dans l’année. Par ailleurs, de nombreux opérateurs proposent désormais des puissances élevées, comme Lidl avec ses bornes de 360 kW ainsi que Fastned qui atteint les 400 kW, mais pas chez nous pour le moment. Mais si l’on sort de l’Europe, on trouve encore plus fort.

Et pour cause, le record est actuellement détenu par VRMET, filiale du groupe chinois Geely qui a récemment dévoilé une borne capable de délivrer pas moins de 600 kW. C’est mieux que celle de Nio, qui se limite à 500 kW mais qui permet tout de même une charge en seulement 12 minutes. Forcément, cette course à la puissance attire les convoitises et pousse d’autres entreprises à s’y lancer.

C’est par exemple le cas de Huawei. Plutôt connue pour ses smartphones, l’entreprise chinoise s’intéresse également de près à l’automobile. À tel point qu’elle s’est associée à Chery pour créer la marque Luxeed et à Changhan Automobiles et à CATL pour fonder Avatr, qui devrait bientôt arriver en Europe. Mais ce n’est pas tout, car la firme veut aussi se faire une place sur le marché de la recharge rapide.

C’est ainsi qu’en avril dernier, cette dernière levait le voile sur sa première borne, capable de délivrer jusqu’à 600 kW. Le but ? Rivaliser avec Tesla et ses Superchargeurs, actuellement limités à 250 KW seulement. Baptisée Fusion Charge, ce nouveau système s’ajoute à l’offre de wallbox déjà proposée par Huawei. Et ses caractéristiques sont prometteuses.

Une technologie innovante

L’entreprise vient tout juste d’organiser une grande conférence afin de présenter ses produits, durant laquelle la nouvelle Luxeeed S7 a été officialisée. L’occasion pour Huawei de montrer enfin la version définitive de sa borne, qui devrait être mise en service pour la toute première fois dans le courant de l’année 2025 selon les premières rumeurs.

Selon les informations relayées par le site chinois AutoHome, ce chargeur devrait permettre de récupérer jusqu’à 200 kilomètres en seulement 5 minutes. Avec une intensité maximale de 650 ampères, une voiture électrique sur une architecture 800 volts pourrait grimper à 600 kW. De quoi permettre à la nouvelle voiture Li Auto Mega de passer de 10 à 80 % en 10 minutes.

Attention, cela s’entend probablement selon le cycle CLTC, ce qui donne environ 170 kilomètres en norme européenne WLTP. Ce qui est tout de même très prometteur, et nous rappelle ce que prépare Polestar, qui s’est associé à StoreDot. Seulement 5 minutes seraient nécessaires pour récupérer environ 160 kilomètres d’autonomie sur la Polestar 5.

La firme va utiliser le refroidissement liquide, comme le fait également Tesla pour ses Megachargeurs capables de délivrer jusqu’à 1 MWh. Une solution également étudiée par la NASA, afin de recharger une voiture électrique en seulement cinq minutes. Selon Huawei, cette borne n’émettrait également que 60 dB lors de la recharge et pourrait durer pas moins de dix ans.

Reste à savoir si cette borne utilisera le standard de charge récemment dévoilé par le gouvernement chinois, qui utilise encore la technologie CHAdeMO 3.1, de plus en plus délaissée par les constructeurs. Huawei pourrait lui préférer le CCS ou le NACS de Tesla, qui s’impose de plus en plus, notamment aux États-Unis où il est en passe d’y devenir le nouveau standard.