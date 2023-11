La batterie de sa Tesla Model 3 tombe en panne prématurément : la facture est salée, voici comment il aurait pu l’éviter

La Tesla Model 3 est normalement faite pour parcourir des centaines de milliers de kilomètres. Cependant, un chauffeur Uber vient d'avoir un souci de batterie après seulement 200 000 kilomètres, ce qui peut être inquiétant. Voyons ce qu'il s'est réellement passé.

La durée de vie des batteries des voitures électriques est souvent au cœur des interrogations des personnes qui hésitent à franchir le pas. S’il est vrai que des problèmes liés à la batterie peuvent survenir, de tels événements relèvent plus de l’exception que de la règle, fort heureusement.

Lorsqu’un chauffeur Uber aux États-Unis (via YouTube) constate que la batterie de sa Tesla Model 3 a besoin d’être remplacée après seulement 200 000 kilomètres et 4 ans, on est en droit de se demander comment en est-il arrivé là, et pourquoi Tesla lui demande 9 000 dollars pour la remplacer.

Une garantie de 8 ans, mais pas pour tout le monde

La Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus d’un chauffeur Uber américain a commencé à montrer des signes inquiétants de dégradation de batterie. En effet, alors qu’il était en train de charger son véhicule sur un Superchargeur Tesla, l’autonomie en fin de charge ne dépassait pas les 55 kilomètres, contre près de 400 lorsque la voiture était neuve.

Une Tesla étant toujours connectée à la maison mère, le propriétaire a reçu une notification via son application Tesla l’invitant à se rendre au centre de service le plus proche pour procéder à des vérifications. Lorsque les techniciens ont pris les informations relatives au véhicule, ce fut la douche froide : la batterie est à remplacer par une batterie reconditionnée, contre 9 000 dollars environ.

Ceci peut paraître surprenant, car Tesla garantit ses batteries pendant 8 ans, avec une capacité résiduelle de 70 %. Cependant, cette garantie est valable sur les Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus uniquement si moins de 160 000 kilomètres ont été parcourus (192 000 pour les Grande Autonomie). Avec 200 000 kilomètres en moins d’un an et demi, le chauffeur Uber n’avait pas d’autres choix que de faire remplacer sa batterie à ses frais, ce qu’il a accepté.

Une exception qu’il ne faut pas généraliser

Il ne faut pas aller trop vite et dire qu’une batterie de Tesla Model 3 est bonne à remplacer au bout de 200 000 kilomètres pour autant. Tout d’abord, il s’agit là d’un usage très particulier du véhicule, qui parcourt autour de 500 kilomètres par jour, six jours par semaine depuis juillet 2022 (date d’achat du véhicule d’occasion par le chauffeur Uber).

Avec un tel kilométrage au compteur, d’après les statistiques rendues publiques par Tesla, la dégradation devrait être de moins de 15 % seulement. Le propriétaire a déclaré utiliser un Superchargeur Tesla environ deux fois par jour depuis qu’il a sa Model 3, mais comme les études le montrent, ce n’est sans doute pas ce qui a dégradé irrémédiablement la batterie.

Tesla n’a pas précisé au propriétaire les raisons exactes de la défaillance de son pack de batterie, et nous n’imaginons pas que ce soit uniquement lié à l’usage. En effet, de nombreux taxis et autres VTC possèdent des Tesla depuis quelques années déjà, et ont parcouru parfois plus de 500 000 kilomètres avec le même pack de batterie. Si ce qui est arrivé sur cette Tesla Model 3 était généralisé, nous entendrions parler très fréquemment de tels soucis.

Enfin, il est parfois possible de ne remplacer que certaines cellules et non pas tout le pack de batterie, ce qui se révèle bien moins coûteux. Malheureusement pour ce chauffeur Uber, il a préféré laisser Tesla s’en charger, alors que lorsque la garantie a expiré, des réparateurs tiers peuvent proposer un tarif bien moins salé.