Les fans de GTA vont adorer la nouvelle Dodge électrique

Même les constructeurs les plus férocement attachés aux moteurs thermiques se mettent à la voiture électrique. Dodge fait partie de ceux-là, et nous présente les premières images de sa Charger électrique. Qui semble tout droit sortie d'un jeu vidéo...

Doit-on blâmer Darwin ? Toujours est-il que le chemin de l’électrification semble être pris par l’ensemble des constructeurs automobiles de la planète, même ceux qui ne juraient que par le thermique il y a encore bien peu de temps. On sait que Ferrari développe sa voiture électrique, mais ce n’est pas tout.

Pour preuve, Dodge, une marque américaine dont les voitures se définissent par leurs gros V8, est aussi dans le coup. La marque avait ainsi présenté en 2022 un concept de sa Charger, son mythique coupé, en version électrique. Modèle dont on vient d’avoir des nouvelles : Dodge a mis en ligne sur X (ex-Twitter) des premières photos de la version de série.

Une ligne à première vue banale

Des photos qui ont largement fait réagir. Pour cause, la voiture est très banale, et semble presque s’être échappée d’un jeu vidéo type GTA, où les voitures n’ont pas de marques !

Concrètement, nous avons devant nous un coupé avec des toutes petites optiques reliées par un jonc lumineux. Les volumes sont très simples et peu d’éléments raccrochent cette voiture aux Dodge actuelles — gardons à l’esprit que ces visuels ne sont pas des plus flatteurs, Dodge ayant voulu donner un style « photos volées » à ces images.

Des performances qui le sont moins

Là où cette Charger électrique sera plus démonstrative, c’est au niveau de ses performances. Nous n’avons que peu d’informations techniques, mais un communiqué de presse de novembre 2022 nous donne une première idée des puissances disponibles.

Cette Dodge devrait donc être disponible en trois niveaux de puissance. Les deux premières, dotées d’une architecture 400 volts, devraient afficher 340 kW (455 ch) et 440 kW (590 ch), tandis qu’une troisième version, reposant sur une architecture 800 volts, devrait proposer une puissance encore plus élevée et des vitesses de recharge en nette baisse.

Petite info croustillante : fidèle à ses origines, Dodge devrait proposer des « reprogrammations » de ses moteurs pour offrir plus de puissance. Deux « stages », comme on les appelle pour les moteurs thermiques, seraient ainsi proposés pour chaque version.

On va en entendre parler !

On entendra effectivement cette Charger électrique de façon assez littérale : Dodge, ne voulant sans doute pas froisser ses fans habitués aux glouglous des énormes moteurs des modèles actuels, proposera un haut-parleur dans sa première voiture électrique.

Un haut-parleur qui promet de décoiffer, puisque la marque américaine annonce un volume maximal de 126 dB, soit plus fort qu’un Concorde au décollage ! Une solution que Dodge n’est pas le seul à explorer, puisque Abarth en a également équipé sa 500e sportive.

Dodge indique une commercialisation « fin 2024 » aux États-Unis. Y aurons-nous droit en Europe ? Peut-être : des rumeurs indiqueraient que Dodge, qui appartient au groupe Stellantis (comme Peugeot, Citroën, Fiat ou Jeep), pourrait arriver chez nous en 2025 avec des modèles électriques. À suivre, donc.