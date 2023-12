Les voitures n’auront bientôt plus besoin de clefs grâce aux smartphones et à ce logo

Le Car Connectivity Consortium, regroupant les plus gros constructeurs automobiles et de smartphones, vient de présenter une nouvelle certification pour le déverrouillage des voitures via son smartphone. Voilà qui devrait aider à sa démocratisation dans les voitures.

De moins en moins de voitures récentes nécessitent de devoir appuyer sur un bouton de sa clef pour le verrouiller ou la déverrouiller… mais elles nécessitent toujours de l’avoir sur soi. Basculer cette dernière sur son téléphone est une réalité depuis quelques années, par exemple chez Tesla ou BMW, mais on reste encore sur un marché de niche.

Une situation qui pourrait changer : The Verge nous apprend que le Car Connectivity Consortium vient de présenter une nouvelle certification visant à développer l’usage de la « clef numérique ». Au programme : sécurité et interopérabilité.

Une technologie qui mêle NFC et UWB

Plus concrètement, le Car Connectivity Consortium, regroupant aussi bien des gros constructeurs automobiles (BMW, Volkswagen, Ford, GM, Hyundai, Mercedes-Benz et Honda) que de tech (Google, Apple, Xiaomi, Samsung, etc), lance un programme de certification mêlant la technologie NFC (Near Field Communication) et UWB (Ultra Wide Band).

Si Tesla se contente du Bluetooth et BMW de l’UWB, le CCC rejoint Google en mêlant ces deux technologies. Avec des bénéfices distincts : l’UWB permet de limiter les tentatives de vol par amplification du signal (les voleurs utilisent des antennes pour capter le signal de la clef physique et l’amplifier pour la faire reconnaître par la voiture), tandis que le NFC reste utilisable même lorsque le téléphone est éteint.

Il faudra simplement devoir toucher la poignée de porte avec son smartphone pour pouvoir l’ouvrir en NFC, là où l’UWB permet de déverrouiller la voiture à quelques mètres de distance. Vous pourrez tout de même l’ouvrir, et c’est là le plus important.

La clef numérique sera stockée avec les autres cartes dans nos téléphones, comme Apple Wallet ou Google Wallet. La sécurité est, bien évidemment, mise en avant : le CCC indique sur sa page dédiée un maximum de précautions dans les technologies utilisées. Pour accéder à la certification, les marques déposant leurs demandes devront passer des tests « extrêmement rigoureux« , avec une importance particulière portée aux tentatives de vol et de subtilisation.

Des fonctionnalités très pratiques

C’est très bien, vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? À beaucoup de choses, figurez-vous. Cela vous permettra de laisser vos clefs de voitures à la maison, certes, mais cette technologie facilitera également le partage des accès. Que ce soit pour des amis, en autopartage ou dans des services de location, vous n’aurez qu’à partager / recevoir les accès sur votre téléphone pour une durée spécifiée. La clef numérique permet de déverrouiller la voiture, mais aussi d’allumer son moteur, et de la conduire.

Notons également que l’utilisateur principal peut décider comment sera utilisée la voiture : il peut par exemple se contenter de déverrouiller le coffre (permettant à un livreur d’y laisser un colis sans qu’il puisse pénétrer dans l’habitacle) ou de limiter la vitesse maximale de la voiture (si elle est conduite par un conducteur débutant). Une technologie prometteuse, donc, qui devrait se démocratiser suite à cette annonce.