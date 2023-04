Certains smartphones sous Android peuvent désormais ouvrir très facilement les voitures

BMW rend enfin sa clé numérique Digital Key Plus compatible avec les smartphones fonctionnant sur Android. Jusqu'alors, ce système qui permet de déverrouiller son véhicule sans la clé avec son smartphone dans la poche n'était accessible qu'aux propriétaires d'iPhone, sous iOS. C'est le premier constructeur à proposer la technologie UWB sur smartphone en France.

Il est loin le temps où il était nécessaire de tourner la clé dans la serrure de sa voiture pour l’ouvrir. Au fil des années, les constructeurs ont trouvé de nouvelles façons de déverrouiller son véhicule, avec des systèmes sans clé de plus en plus perfectionnés et parfois insolites. On pense notamment au Ford Mustang Mach-E, qui peut s’ouvrir grâce à un code à taper sur un clavier installé sur le montant de la porte.

Un système plus complet

De son côté, BMW propose une autre solution, qui ne nécessite ni code, ni même aucune clé. En effet, c’est ici le smartphone qui remplace cette dernière. Une technologie de plus en plus répandue, que l’on retrouve par exemple chez Hyundai, mais également chez Tesla, grâce à l’application mobile, qui permet d’ouvrir sa voiture avec le téléphone dans sa poche pour ce dernier, grâce au Bluetooth. Chez Hyundai, il faut passer le téléphone devant la poignée, puisque la portée du NFC est plus faible que le Bluetooth.

C’est donc aussi le cas de la firme à l’hélice, qui rend accessible cette technologie depuis quelques années déjà à ses clients. Celle-ci porte le nom de Digital Key et permet de stocker sa « clé » directement dans l’Apple Wallet de l‘iPhone. Il suffit ensuite de passer ce dernier devant la poignée pour ouvrir la voiture, grâce à la technologie NFC. Mais au fil des années, cette fonctionnalité a évolué et porte désormais le nom de Digital Key Plus.

La différence avec l’ancienne version ? Celle-ci utilise le protocole sans fil à courte portée et très haute fréquence UWB (Ultra Wideband ou ultra-large bande en français). Ce dernier est plus précis et surtout plus sûr que le Bluetooth ou le Wi-Fi, en plus d’être plus économe en énergie. Mais jusqu’alors cette technologie n’était disponible que pour les propriétaires d’iPhone. Cela vient enfin de changer, comme l’annonce le constructeur dans un communiqué.

Les utilisateurs de smartphones fonctionnant sous Android peuvent dorénavant aussi profiter de cette technologie très pratique. Tous les téléphones Samsung et Google sont à ainsi compatibles, dont les Samsung Galaxy S23+ et autres Google Pixel 7 Pro, entre autres.

Une fonction pratique

Le constructeur allemand, qui a récemment enrichi sa gamme d’une nouvelle version plus performante de son i7 annonce que toutes ses voitures produites après le mois de novembre 2022 sont compatibles avec la Digital Key Plus. Une mise à jour logicielle permettra aussi aux véhicules assemblés avant cette date de profiter aussi de cette fonctionnalité. On ne sait en revanche pas si celle-ci se fera à distance ou non.

Ce système très pratique permet d’ouvrir la porte de la voiture sans avoir besoin de déverrouiller son téléphone. Par ailleurs, BMW précise qu’il est possible d’utiliser cette fonctionnalité jusqu’à cinq heures après que la batterie du smartphone se soit vidée. Ainsi, vous ne serez pas coincés sur le bord de la route si vous n’avez pas votre clé physique sur vous. Surtout, il n’y a pas besoin de sortir son smartphone de sa poche, comme chez Tesla.

L’intérêt de cette technologie est donc de pouvoir se passer entièrement de la clé physique. D’autant plus qu’il est même possible de partager sa clé numérique avec d’autres personnes. Il vous suffit de l’envoyer par message à vos amis ou aux membres de votre famille afin qu’ils puissent utiliser votre voiture s’ils en ont besoin. Et le partage peut se faire entre les smartphones Apple et Android.

Pour configurer la clé numérique, il suffit de se rendre sur l’application My BMW App afin de programmer son véhicule et son smartphone. Comme chez Tesla et de nombreux autres constructeurs comme Volkswagen ou Mercedes, celle-ci permet également de régler la climatisation ou encore de gérer la recharge.

En France, BMW est le premier à supporter l’entrée passive depuis les smartphones dans les voitures avec l’UWB. C’est déjà le cas ailleurs dans le monde pour Genesis avec sa GV60 et les smartphones Samsung compatibles comme on peut le lire sur le site du géant coréen.

