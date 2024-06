La R5 électrique a une nouvelle concurrente : l’Alfa Romeo Junior avec son nouveau moteur ultra-performant

Alfa Romeo lance sa première voiture électrique : la Junior. Pour rester fidèle à l'histoire sportive de la marque italienne, une version performante était prévue, et Alfa Romeo communiquait sur une puissance de 240 ch. Surprise : elle vient de grimper à 280 ch ! Un argument supplémentaire dans la catégorie, récemment rejointe par l'Alpine A290, la version débridée de la Renault 5 électrique.

La course à l’électrification n’épargne aucun constructeur généraliste, qui doivent se préparer à la fin de la vente des voitures thermiques et hybrides en 2035 dans l’Union Européenne. C’est donc le cas d’Alfa Romeo, qui a présenté en avril 2024 sa première voiture électrique : la Junior (née Milano).

Alfa Romeo ne veut tout de même pas tourner le dos à son héritage sportif, et avait communiqué dès son lancement sur une version performante de 240 ch. Un communiqué de presse vient de nous apprendre que la puissance était finalement portée à 280 ch, de quoi montrer les muscles encore un peu plus.

Quarante chevaux supplémentaires

Cette Alfa Romeo Junior Veloce (puisque c’est son nom) voit donc son moteur passer à 280 ch (207 kW) et 345 Nm de couple, une augmentation de 40 chevaux (le couple n’était pas précisé). Une arme supplémentaire dans la bataille des petites voitures électriques performantes, rejointe il y a peu par l’Alpine A290, mais qui se limite à 220 ch.

En tout cas, Alfa Romeo l’assure : outre la puissance, plus que respectable pour une voiture de 4,17 m de long, le châssis a également été retravaillé, avec une suspension abaissée de 25 mm, une direction revue, des liaisons au sol et un système de freinage majorés et l’adoption d’un différentiel mécanique pour transmettre toute cette puissance au sol.

Le communiqué de presse est clair : cette Junior Veloce offre « la meilleure tenue de route et la meilleure dynamique de conduite de leur catégorie ». Seul un essai nous permettra d’y voir plus clair.

Une exclusivité ?

Un essai qui nous permettra également d’en savoir plus sur les chiffres de cette Junior sportive, puisqu’Alfa Romeo n’est pas encore très bavard sur le sujet. Ni les performances, ni l’autonomie n’ont encore été annoncés. Pour référentiel, la Junior « civile » de 156 ch, annonce 410 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Quant au prix, il est annoncé à 46 900 euros, de quoi le rendre compatible avec le bonus écologique de 4 000 euros en France.

Dernière question suite à cette petite surprise : arrivera-t-elle chez les cousines de l’Alfa Romeo Junior, à savoir l’Abarth 600e et la Lancia Ypsilon HF, actuellement « limitées » (avec beaucoup de guillemets) à 240 ch ? Alfa Romeo faisant partie du groupe Stellantis, il sera aussi intéressant de savoir si Peugeot, Opel ou DS pourront ultérieurement intégrer une voiture électrique sportive sur cette base.