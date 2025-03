Parmi les nombreux chapitres de l’histoire de Peugeot, l’un des plus mythiques reste sans doute celui des années 80 et 90 avec le légendaire blason GTI. Et bonne nouvelle : le nouveau directeur de Peugeot a annoncé le grand retour du badge GTI, et ce, avec la 208 électrique !

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

L’histoire de Peugeot est indissociable du sport automobile. Le constructeur au lion a été champion du monde des rallyes en Groupe B, a remporté plusieurs fois le Paris-Dakar ainsi que les 24 Heures du Mans. Bref, fabriquer des voitures performantes, Peugeot sait faire. Et ces exploits ont aussi trouvé un écho sur route avec des modèles mythiques comme la 205 GTI, la 309 GTI, les 106 S16 et Rallye, les 206 et 207 RC (appelées GTI au Royaume-Uni), ainsi que les 208 et 308 GTI.

Mais depuis 2021 et la fin de la 308 GTI, plus rien. Le lion s’était assoupi ! On pensait la griffe GTI définitivement enterrée, mais voilà que le nouveau directeur de Peugeot, Alain Favey, a annoncé aux Anglais d’Autocar que le nom GTI allait faire son grand retour dans la gamme. Il faut croire que les velléités sportives d’Abarth, Alfa Romeo et Lancia au sein du groupe Stellantis ont donné des idées à Peugeot !

Il y aura bien une 208 GTI !

Avec les Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce et Lancia Ypsilon HF, il aurait été dommage que Peugeot ne profite pas du travail des ingénieurs de Stellantis Motorsport pour, eux aussi, proposer une version sportive de leur citadine électrique, la e-208 ! La seule véritable sportive actuellement au catalogue du lion est sur le départ : la Peugeot 508 PSE vit ses dernières semaines de commercialisation. De plus, Peugeot est engagé en championnat du monde d’endurance, et un programme de sport automobile sans modèle sportif au catalogue, c’est un peu contre-productif…

Peugeot 9X8 engagée en championnat du monde d’endurance // Source : Peugeot

Mais le nouveau directeur de Peugeot s’est lâché ! Alain Favey a déclaré dans une interview à Autocar : « Je suis en mesure de confirmer que nous réintégrerons la GTI sur l’e-208 dès que possible. Nous avons pris la décision de réintroduire la Peugeot GTI. » Une excellente nouvelle qui prouve que la passion du lion est toujours vivante !

Logo Peugeot 508 PSE // Source : Peugeot

Pour Alain Favey, il s’agit de se « reconnecter à notre passé, à notre histoire ». L’objectif de Peugeot est clair : « Nous voulons continuer à entretenir la réputation de la marque en matière de sensations de conduite et le fait que nos voitures procurent des émotions particulières, que ce soit pour le conducteur ou les passagers. » Peugeot n’oublie donc pas son héritage, celui d’un constructeur qui s’est forgé une solide réputation à travers l’Europe avec des sportives populaires et des châssis au dynamisme reconnu. La e-208 GTI aura la lourde tâche de faire perdurer cet ADN.

Un clone de la Lancia Ypsilon HF ?

L’avantage de Peugeot avec ce projet de e-208 GTI est de ne pas partir d’une feuille blanche. Si le constructeur au lion est malin, tous les éléments pour concevoir une petite sportive électrique aboutie sont déjà présents dans la banque d’organes de Stellantis.

Il y a tout d’abord ce moteur électrique de 240 chevaux, que l’on retrouve dans les Abarth 600e et Lancia Ypsilon HF. Cette machine électrique peut même atteindre 280 chevaux. Ce sont les pilotes d’essai italiens qui ont découvert que la plateforme eCMP, avec un traitement sportif, pouvait encaisser une telle puissance.

Lancia Ypsilon HF // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Et justement, en matière de traitement sportif, Stellantis Motorsport ne s’est pas retenu. Les Abarth 600e et Alfa Romeo Junior Veloce, déjà dévoilées, adoptent des réglages quasi radicaux. Cela commence avec un différentiel à glissement limité de type Torsen sur le train avant, fourni par le fabricant japonais JTEKT, mais aussi des voies élargies, une suspension à butées hydrauliques plus rigide de 41 %, ainsi qu’un freinage renforcé avec des disques de 380×32 mm pincés par des étriers 4 pistons à l’avant et des disques de 268×32 mm avec des étriers monopiston à l’arrière. L’ensemble est fourni par Alcon, qui équipe également les Rally2 et Rally4 des différentes marques de Stellantis.

Sachant que les Lancia Ypsilon HF, Abarth 600e et Alfa Romeo Junior Veloce bénéficient de ces équipements, il est logique de penser que la Peugeot e-208 GTI sera elle aussi bien dotée. En toute logique, on devrait retrouver des pneus Michelin Pilot Sport EV, qui offrent un bon compromis entre grip latéral et faible résistance au roulement afin de préserver un minimum d’autonomie.

Abarth 600e // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Concernant cette autonomie, la batterie utilisée sera très certainement celle de 54 kWh déjà présente dans la gamme de la Peugeot e-208. Mais l’autonomie d’environ 400 km en cycle WLTP devrait être réduite d’environ 20 %, comme ce que l’on observe sur les autres sportives électriques de Stellantis.

Cette annonce est sans doute la plus enthousiasmante faite par la marque pour les passionnés d’automobile ces dernières années. Mais pour voir rouler la Peugeot e-208 GTI, il faudra encore patienter. La Lancia Ypsilon HF a nécessité plus d’un an entre les premières annonces et son arrivée en série prévue pour mi-2025. Toutefois, Peugeot ne part pas d’une page vierge : on peut espérer voir les premières e-208 GTI d’ici fin 2025 ou début 2026.