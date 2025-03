Volvo va bientôt s’attaquer au Tesla Model Y : voici les premières images de sa future voiture électrique

Lors de la présentation de la Volvo ES90, la marque a dévoilé les premières images du prochain EX60. Cette voiture électrique promet beaucoup d’innovations – nécessaires pour aller se battre contre Audi et le Tesla Model Y. Voici les dernières informations.

Volvo EX60 // Source : Volvo

Les constructeurs automobiles sont parfois malicieux. Lors du film de présentation de la Volvo ES90, une grande berline électrique tout juste dévoilée, la marque en a profité pour dévoiler « par accident » l’arrière de son futur EX60.

Une « fuite » évidemment tout à fait maîtrisée de la part de Volvo, mais qui nous donne un premier aperçu du futur SUV électrique de la marque, concurrent à venir des Tesla Model Y et autres Audi Q6 e-tron.

Un style très Volvo

Un peu de contexte : lors de la présentation de l’ES90, Volvo a montré aux journalistes présents (dont nous faisions partie) une vidéo sur la genèse du design de la berline. Sophie Jingyao Li, responsable du Design Studio de Shanghai, ouvre une porte du lieu… et tombe sur une maquette du futur Volvo EX60.

Voici la vidéo en question. L’extrait se situe à 2min50 :

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À moitié bâchée et en argile synthétique, la maquette nous laisse évidemment sur notre faim, mais cela est suffisant pour découvrir un phare très vertical, remontant le long de la lunette arrière – dans la plus pure tradition Volvo.

La forme du bouclier, avec un insert noir remontant le long de la plaque d’immatriculation, reprend l’air des EX30 et EX90.

Une voiture électrique novatrice à bien des égards

Sur le design de cet EX60, on ne pourra aller bien plus loin. Volvo a cependant été plus prolixe sur les dessous de son prochain SUV électrique.

L’EX60 sera en effet la première Volvo à reposer sur la plateforme SPA3, dérivée de la SPA2 des EX90 et ES90. Une plateforme voulue « modulaire et évolutive » par la marque, permettant de « développer et construire des véhicules de toutes tailles (plus grands que l’EX90 et plus petits que l’EX30) », de quoi « réduire les coûts d’investissement ».

Volvo EX60 // Source : Volvo

La connectivité sera également au meilleur niveau, avec une architecture SDV (software-defined vehicle) ; en d’autres termes, les mises à jour à distance seront bien plus profondes, pouvant modifier le fonctionnement technique de la voiture, et ce tout au long de son cycle de vie.

Enfin, la méthode de production sera inédite, puisque Volvo inaugurera le mégacasting avec l’EX60. En d’autres termes, et à l’image de Tesla ou Xiaomi, le bloc arrière sera moulé d’un seul bloc plutôt qu’un assemblage de petites pièces soudées entre elles. Nous avions pu visiter l’installation il y a quelques mois.

Pour aller plus loin

Qu’est-ce que le « méga casting » ? On a vu cette technique révolutionnaire pour fabriquer des voitures électriques

Reste à savoir quand ce Volvo EX60 arrivera dans nos rues. Les bruits de couloir nous font croire à une présentation entre fin 2025 et début 2026. Quoi qu’il en soit, cet EX60 aura la lourde tâche de se battre contre les SUV électriques premium, comme l’Audi Q6 e-tron, les futurs BMW « Neue Klasse X » et Mercedes-Benz GLC, sans compter l’inébranlable Tesla Model Y.