Volvo EX60 vs Tesla Model Y : le match de 2026 se prépare

Après l’EX90 et l’EX30, Volvo poursuit sa transition électrique avec l’EX60. Ce SUV familial, attendu pour 2026, inaugure une toute nouvelle plateforme qui pourrait bien lui permettre de faire face au Model Y.

Volvo EX60 // Source : Autocar.co.uk

Selon Autocar, en 2026, Volvo lancera son EX60, un SUV électrique qui est important dans la stratégie d’électrification de la marque sino-chinoise (groupe Geely). Pourquoi ? Le XC60 est leur modèle le plus vendu.

Une nouvelle plateforme

L’EX60 ne sera pas qu’une simple évolution électrique du XC60. Il inaugurera la toute nouvelle plateforme SPA3, une architecture « 100 % électrique et 100 % Volvo Cars » selon Anders Bell, le directeur technique de la marque. Cette plateforme, pensée sans les contraintes d’un moteur thermique, permet une grande flexibilité en termes de taille et d’utilisation.

Plus qu’une simple base technique, la SPA3 représenterait une véritable révolution dans la conception des véhicules Volvo. Elle intègre une pile logicielle avancée, permettant des mises à jour en direct et l’ajout de nouvelles fonctionnalités tout au long de la vie de la voiture.

La plateforme est également conçue pour être évolutive, elle peut s’adapter du segment B (Peugeot 208 par exemple) au segment F (comme la Mercedes Classe S). Cette flexibilité permettra à Volvo de répondre rapidement aux demandes du marché, tout en optimisant ses coûts de développement.

Et du « mégacasting »

L’EX60 sera le premier modèle Volvo à bénéficier du « mégacasting », une technologie de production révolutionnaire. Au lieu d’assembler de nombreuses petites pièces, certaines sections entières de la voiture seront créées en une seule fois. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi d’améliorer la rigidité et la qualité de construction du véhicule.

La pile technologique unique utilisée par Volvo pour tous ses nouveaux modèles électriques permettra également un développement plus rapide et plus efficace. Comme l’explique Anders Bell : « Si vous regardez les entreprises technologiques qui réussissent, elles sont toutes des entreprises à pile technologique unique où tous leurs produits sont interconnectés.«

Cette approche intégrée ne se limite pas à la technologie. Volvo met l’accent sur trois piliers fondamentaux : la sécurité (l’ADN historique de la marque), la durabilité (un enjeu pour l’avenir) et l’expérience client. Le tout est enveloppé dans ce design scandinave caractéristique, à mi-chemin entre l’EX30 et l’EX90.

Les premiers prototypes de l’EX60 commenceront leurs tests sur route dès cette année. Ses dimensions seront proches du XC60 actuel, il devrait reprendre les codes stylistiques établis par l’EX30 et l’EX90, tout en apportant sa propre personnalité. On imagine que l’on retrouvera également Google Automotive, le système a été généralisé à l’ensemble du catalogue Volvo.

Pour Volvo, l’EX60 représente bien plus qu’un simple nouveau modèle. Il est décrit comme un « énorme coup de pouce » dans le parcours d’électrification de la marque. En tant que version électrique du XC60, leur best-seller historique, il a la lourde tâche de convaincre la clientèle traditionnelle de la marque de franchir le pas vers l’électrique.