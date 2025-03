Mercedes annonce le concurrent du Tesla Model Y : recharge rapide et nouveaux moteurs au programme

Attendu sur le marché en 2027, Mercedes annonce déjà le développement de son futur best-seller électrique avec le GLC 100 % électrique. Il devrait accompagner la nouvelle Classe C 100 % électrique qui arrivera un an plus tôt.

Mercedes a récemment annoncé son intention de supprimer progressivement le suffixe « EQ » utilisé pour désigner ses modèles électriques.

Cette stratégie vise à intégrer toutes les motorisations sous une seule et même famille, avec des noms de modèles plus familiers pour les clients, un peu à l’image de ce que compte faire Volkswagen en supprimant également progressivement la gamme ID.

Ce changement a été amorcé en 2023 avec le lancement du Mercedes G580 EQ Technology et se poursuivra avec la nouvelle CLA, attendue ce mois-ci. À terme, cette transition concernera l’ensemble de la gamme, y compris le futur Mercedes GLC électrique.

Un Mercedes GLC électrique au milieu des thermiques et des hybrides

Ce nouveau modèle viendra remplacer le Mercedes EQC, qui a été retiré du marché en 2023 après seulement quatre ans de commercialisation. Contrairement à son prédécesseur, il conservera le nom de sa variante thermique et adoptera la désignation « EQ Technology » pour souligner sa motorisation 100 % électrique.

Actuellement en phase de tests sous un épais camouflage, le Mercedes GLC EQ Technology promet une évolution significative par rapport à l’EQC. Mercedes nous apprend via un communiqué de presse que le GLC électrique offrira le choix entre propulsion et transmission intégrale. Pour cette dernière, les modèles équipés du système 4Matic bénéficieront d’une innovation appelée « Disconnect Unit » (DCU).

Ce dispositif coupera le moteur électrique placé au niveau de l’essieu avant lorsque les conditions de conduite sont optimales, permettant ainsi d’améliorer l’efficacité énergétique et, par conséquent, l’autonomie.

Un bond technologique majeur

Mercedes nous apprend également avoir développé en interne le moteur arrière de son futur GLC, qui sera associé à une transmission à deux vitesses. L’ensemble, tout comme moteur avant, sera équipé d’un onduleur au carbure de silicium pour optimiser l’efficacité. Cette technologie n’est pas sans nous rappeler celle de Porsche avec son Taycan ou encore Audi avec son e-tron GT.

L’amélioration la plus marquante concerne la batterie, qui fonctionnera sous une architecture de 800 volts. Grâce à cette technologie, la vitesse de recharge dépassera les 320 kW, un net progrès comparé aux modestes 110 kW de l’EQC, qui faisait à peine mieux qu’une Peugeot e-208 pourtant trois fois moins chère.

Le constructeur assure que cette puissance de charge élevée pourra être maintenue sur une longue durée, de quoi garantir sans doute un 10 à 80 % en 15 à 20 minutes.

Une plateforme développée à la base pour l’électrique

Les détails sur la plateforme du GLC électrique ne sont pas encore connus, mais il ne fait guère de doute qu’il reposera sur la plateforme adaptée MB.EA, inaugurée pour la première fois sur la future CLA électrique, qui sera présentée dans quelques jours.

Le GLC électrique a été conçu dès le départ comme un véhicule 100 % électrique. Reste à savoir si la compatibilité avec des plateformes thermiques et hybrides sera de la partie, car Mercedes compte bien laisser le choix aux clients, tout comme pour l’autonomie des versions carburant aux électrons.

En effet, plusieurs tailles de batterie seront proposées. La version haut de gamme bénéficiera d’anodes intégrant de l’oxyde de silicium mélangé à de la graphite, augmentant ainsi la densité énergétique et améliorant l’autonomie. On imagine donc une autonomie de plus de 700 km WLTP pour la version la plus haut de gamme, le tout dans une batterie à la capacité contenue, c’est-à-dire sous les 100 kWh.

Reste à savoir ce qu’il en sera du prix, le Model Y étant plutôt dans la fourchette basse de son segment, et Mercedes dans la plus haute.