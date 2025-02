Mercedes annonce enfin une voiture électrique pouvant se battre contre le Tesla Model Y

Régulièrement (pour ne pas dire systématiquement) dans le Top 3 des ventes annuelles de Mercedes, le GLC va faire peau neuve en 2027. Il va même aller encore plus loin avec une inédite version 100 % électrique qui viendra se frotter frontalement au Tesla Model Y.

Vous ne gardez pas un souvenir ému du Mercedes EQC ? Nous non plus et, visiblement, Mercedes non plus. Le premier modèle 100 % électrique du constructeur a quitté le catalogue de la marque mi-2023 dans l’indifférence générale.

L’EQC faisait partie de la première offensive des mastodontes premium dans le domaine de l’électrique il y a cinq ans, au même titre que feu Audi e-tron (ensuite devenu Q8 e-tron) et le BMW iX3 de première génération.

Autonomie faiblarde, prix indigeste, poids pachydermique… Nos trois protagonistes semblent bien loin des standards actuels en matière de voiture électrique.

Mercedes veut laisser le choix aux clients

D’ici quelques mois, ces modèles auront le droit à une nouvelle génération (pas sous les mêmes noms), et il va y avoir du changement. Du côté de chez Mercedes, à l’annonce des résultats de la marque, le constructeur a officialisé l’arrivée en 2027 d’une Classe C et d’un GLC 100 % électriques.

Le prototype de la nouvelle Mercedes CLA // Source : Mercedes

Un an plus tôt, les versions actuelles, proposées en hybrides et en thermiques, auront le droit à un restylage. Mercedes va donc faire cohabiter ces trois énergies en même temps, conformément à son changement de stratégie consistant à, finalement, ne pas tout miser sur l’électrique trop vite.

Du côté du GLC électrique, celui-ci va faire barrage au nouveau Tesla Model Y, fraîchement renouvelé, ainsi qu’à l’Audi Q6 e-tron. Il ne reposera pas sur la même plateforme que l’actuel GLC, mais sur la nouvelle plateforme MB.EA, inaugurée pour la première fois sur la future CLA électrique, qui sera présentée dans quelques jours.

Autonomie et recharge au meilleur niveau ?

Pour le moment, les informations sont encore rares à ce sujet, mais les récents concepts et prototypes de la marque donnent quelques indices sur la marche à suivre. Comme la nouvelle génération de CLA, le GLC électrique héritera de quelques éléments techniques du prototype Vision EQXX, et notamment les travaux aérodynamiques autour de l’auto, adaptés à la sauce SUV bien évidemment.

Mercedes Vision EQXX // Source : Mercedes

Concernant la batterie, on évoque une technologie NMC de nouvelle génération, plus chère à développer et à produire qu’une LFP, mais elle devrait tirer son avantage de sa capacité à stocker une grande quantité d’énergie pour un poids ou un volume donné inférieur à celui d’une équivalence LFP.

On imagine donc une autonomie de plus de 700 km WLTP pour la version la plus haut de gamme, le tout dans une batterie à la capacité contenue, c’est-à-dire sous les 90 kWh. Reposant sur une nouvelle architecture 800 volts, le futur GLC électrique pourrait se recharger de 20 à 80 % en moins d’un quart d’heure.

Reste à savoir ce qu’il en sera du prix, le Model Y étant plutôt dans la fourchette basse de son segment, et Mercedes dans la plus haute. Le constructeur allemand devra se démarquer pour attirer de nouveaux clients, et cela se fera peut-être via la démocratisation sur des modèles inférieurs aux Classe S et EQS de la conduite semi-autonome de niveau 3.