Pourquoi Mercedes arrête soudainement la commercialisation de sa première voiture électrique

Mercedes a décidé d'interrompre la production de son EQC, qui fut la toute première voiture électrique de la gamme EQ. En cause, des ventes trop décevantes et une concurrence bien trop féroce. Il ne devrait pas avoir de remplaçant direct pour le moment.

Dès 2035, toutes les voitures vendues en Europe devront être électriques, conformément à la volonté de l’Union européenne, en dépit de la résistance de l’Allemagne. Et tous les constructeurs devront se plier à cette obligation, sauf certains qui vendent moins de 1 000 autos par an, comme Caterham. Mercedes ne fera donc pas exception et a déjà commencé à bien électrifier son catalogue.

Un succès mitigé

Si elle accusait il y a quelques années encore un léger retard par rapport à certains rivaux, la firme à l’étoile dévoilait en 2018 son tout premier modèle électrique, l’EQC. Ce dernier avait en effet été présenté lors d’un évènement à Stockholm, puis avait été également montré au grand public lors du Mondial de Paris quelques mois plus tard. Sa commercialisation avait quant à elle débuté au début de l’année 2019.

Sur le papier, ce nouvel arrivant était très prometteur avec sa motorisation électrique et sa silhouette de SUV très à la mode. Mais dans les faits, c’est un peu différent. Et pour cause, le succès n’aura jamais été au rendez-vous pour l’EQC, dont la carrière s’est finalement arrêtée quelques semaines plus tôt, dans le silence le plus total. Ce sont les journalistes de l‘Automobile Magazine qui nous révèlent cette information, passée inaperçue jusqu’alors.

Et un petit tour sur le site de la marque nous confirme la triste nouvelle, puisque le site ne propose plus de commander un exemplaire neuf du SUV électrique. Il est cependant toujours possible d’acheter une voiture parmi le stock restant, mais également de réserver un essai en concession. Mais alors, pourquoi le Mercedes EQC a-t-il mis fin à sa carrière de manière prématurée, sans même passer par la case restylage ?

À vrai dire, les raisons sont multiples mais globalement, c’est le désamour des clients pour ce modèle qui a eu raison de son existence. En effet, l’an dernier seulement 171 exemplaires du SUV ont été écoulés sur le marché français, ce qui est ridiculement peu. À titre de comparaison, même l’Alpine A110 s’est mieux vendue avec plus de 2 000 unités. Et on est très loin du succès de la Tesla Model Y !

Une concurrence rude

Et justement, l’attrait des clients pour le SUV électrique de la marque américaine n’y est sans doute pas pour rien dans la chute de la Mercedes EQC. Mais ce déclin avait déjà été amorcé par l’arrivée du Model X, bien que ses ventes restent assez confidentielles tout de même. Sans parler de la concurrence des Jaguar I-Pace et autres Audi e-tron, désormais rebaptisé Q8 e-tron, que nous avons pu tester quelques mois plus tôt.

Mais ce n’est pas la seule chose qui a contribué au désamour du premier modèle zéro-émission (à l’échappement) de la firme allemande. En effet, ses caractéristiques techniques étaient également assez décevantes et surtout pas à la hauteur de la concurrence.

À ses débuts, le SUV était en effet doté d’un simple chargeur embarqué de seulement 7,4 kW tandis que la charge rapide était bridée à 110 kW, ce qui est très peu actuellement.

En effet, certains modèles comme la Porsche Taycan montent désormais à 270 kW. Et qui dit forte puissance dit charge rapide. Or, on sait à quel point cela est important, surtout quand l’autonomie n’est pas très grande. Ce qui était le cas de l’EQC, qui plafonnait à 400 kilomètres selon le cycle WLTP avec sa batterie de 80 kWh. C’est assez peu pour un modèle à vocation familiale, qui demande plus de 40 minutes pour atteindre les 80 % de recharge.

De plus, les prix étaient tout de même assez prohibitifs, affichés à partir de 78 950 euros pour la finition AMG Line. Autant dire qu’à ce tarif, pas question de profiter du moindre petit bonus écologique ! Pour l’heure, Mercedes n’a pas annoncé de remplacement pour son SUV électrique. Les clients pourront opter pour les EQA et EQB, qui profitent en ce moment d’une énorme baisse de prix grâce à l’arrivée d’une nouvelle finition.

