Mercedes casse le prix de ses voitures électriques pour tenter de faire oublier la Tesla Model Y

Plusieurs mois après Tesla, Mercedes se lance à son tour dans la guerre des prix lancée par le constructeur américain. La firme allemande revoit la gamme de ses EQA et EQB afin de proposer une nouvelle version plus abordable et éligible au bonus écologique de 5 000 euros. De quoi mieux concurrencer la Tesla Model Y avec une baisse de 17 000 euros.

Si le prix des voitures électriques devrait baisser au cours des prochaines années, cela devrait d’abord concerner les plus petits modèles. Il faudra sans doute attendre la prochaine décennie pour que les tarifs des véhicules plus grands chutent également. Autant dire que la parité avec les thermique est encore loin d’être atteinte. Mais les constructeurs travaillent cependant à faire baisser leurs prix.

Une nouvelle version

C’est notamment le cas de Tesla, qui a opéré une incroyable baisse des prix de ses Model 3 et Model Y en début d’année. Une opération par la suite répétée au mois d’avril dernier, ce qui s’est soldé par une forte hausse des ventes. Et bien sûr, cela a inspiré certains constructeurs. Parmi eux, Mercedes, qui arrive tout de même bien après la bataille par rapport à Ford ou encore VinFast par exemple.

La firme allemande vient de revoir la gamme de deux de ses modèles électriques, à savoir les EQA et EQB. Cette fois-ci, pas de remise pure et dure ou de politique de bonus écologique étendu comme sur la Fiat 500e, mais plutôt une nouvelle finition. Celle-ci porte le nom d’Edition, et est commune aux deux SUV électriques.

Si le configurateur de la marque ne semble pas fonctionner pour le moment, le site donne quelques information sur cette version, qui est associée à un moteur électrique de 190 chevaux et 385 Nm de couple. Mais ce n’est pas le plus important. Car ce qui compte ici, c’est la taille de la batterie, affichée à 70,5 kW utiles, ce qui est plutôt généreux.

Ainsi, le Mercedes EQA 250+ peut parcourir jusqu’à 531 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP, tandis que l’EQB 250+ se limite à 506 kilomètres. Une différence qui s’explique par une silhouette moins aérodynamique et un poids plus élevé, puisqu’il affiche également une taille plus généreuse. Ce dernier mesure en effet 4,68 mètres de long contre 4,46 mètres pour son petit frère.

Rappelons que le Mercedes EQB peut accueillir 7 personnes à bord et dispose d’un grand coffre, avec un volume de 465 litres sous tablette (avec 5 personnes à bord) et 670 litres en utilisant l’intégralité du coffre.

Un prix en forte baisse

Quoi qu’il en soit, ces chiffres d’autonomie sont supérieurs à celle de la Tesla Model Y, qui culmine à 455 kilomètres WLTP avec ses jantes aéro de 19 pouces livrées de série. Cependant, si vous optez pour les Mercedes EQA et EQB, il faudra vous contenter d’une charge rapide plafonnée à 100 kW en courant continu. Il faut alors compter 32 minutes sur la première et 35 minutes sur la seconde pour charger la batterie de 10 à 80 % sur les deux modèles. Chez Tesla, ce même exercice est réalisé en 20 à 25 minutes.

Et en termes d’équipements, à quoi faut-il s’attendre ? Les journalistes du site Automobile Propre ont pu accéder à la liste et nous informent que la dotation de série est plutôt généreuse. Elle inclut entre autres l’instrumentation numérique de 10,25 pouces et l’écran tactile de même taille avec la navigation GPS, la surveillance des angles morts, l’aide au maintien dans la voie ou encore les feux à LED.

Le tout est accessible à partir de 46 950 euros, pour les deux SUV. Un tarif qui n’a évidemment pas été choisi au hasard, puisqu’il permet aux EQA et EQB d’être éligibles au bonus écologique de 5 000 euros. Ce qui donne un prix de 41 950 euros une fois l’aide déduite. À titre de comparaison, la Tesla Model Y démarre à partir de 45 990 euros, bonus écologique non déduit.

À titre de comparaison, les autres finitions du Mercedes EQA démarrent à 55 750 euros, contre 59 000 euros pour l’EQB. Une belle ristourne, donc, qui n’est que temporaire, puisque la firme allemande précise « EQA Edition disponible à la commande chez les Distributeurs Mercedes-Benz à partir du 01/07/2023 et jusqu’à épuisement du stock. Livraison avant le 27/12/2023 ».

Le constructeur allemand rejoint donc la longue liste des marques ayant opéré des baisses de prix au cours des derniers mois. On pense également à Xpeng, Lucid ou encore Toyota et Nissan. En revanche, Renault et Volkswagen ne souhaitent pas participer à cette guerre des tarifs.

