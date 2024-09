Google Maps sur Android Auto va devenir encore plus pratique avec cette nouvelle fonction

Google Maps vient d’être mis à jour sur Android Auto. Au programme : une nouvelle fonctionnalité permettant de modifier bien plus facilement son itinéraire. On apprend également qu’Android Automotive 15 devrait bientôt arriver dans les voitures compatibles.

Renault Espace sous Android Automotive

L’application Google Maps pour Android Auto évolue légèrement techniquement avec la dernière mise à jour, mais les conducteurs devraient être ravis par cette petite nouveauté bien pratique.

Une nouveauté Google Maps

Pour faire simple, il est désormais possible, très facilement, d’ajouter un arrêt intermédiaire sur un itinéraire déjà programmé sur Google Maps. Il suffit de rechercher le lieu que l’on souhaite ajouter comme arrêt intermédiaire directement depuis l’écran de sa voiture. Puis l’application Google Maps propose désormais deux options : « Démarrer » ou « Ajouter un arrêt« .

La première option remplace alors l’itinéraire en cours pour se rendre à la nouvelle destination. Tandis que la seconde option permet d’ajouter la nouvelle destination comme un arrêt intermédiaire, sans remplacer la destination finale. Cette nouvelle option est intégrée à Android Auto en version bêta 12.9 qui commence déjà à être déployée pour certains utilisateurs.

Avant cette nouveauté, il était tout de même possible d’insérer un stop intermédiaire sur un itinéraire déjà renseigné. Mais la fonction était bien moins accessible rapidement et son fonctionnement était moins simple. Il fallait déconnecter le smartphone de la voiture pour pouvoir réaliser l’opération depuis Google Maps directement sur le téléphone, comme le fait remarquer le site Hipertextual.

Android Automotive arrive en version 15

Rappelons qu’Android Auto nécessite un smartphone pour fonctionner sur la voiture. Tout les calculs sont réalisés sur le smartphone, c’est lui qui joue le rôle d’ordinateur de bord. Contrairement à Android Automotive (aussi appelé Google Automotive), qui est un système intégré à la voiture, et qui utilise la puissance de calcul de la voiture. Sans avoir besoin d’un smartphone donc.

Android Automotive chez Renault

Et justement, Google s’apprête à faire évoluer discrètement Android Automotive avec la version 15 à venir comme on peut le voir dans les notes de version. Ces nouveautés ont été repérées par Android Authority, mais pas encore officiellement présentées par Google. Il sera désormais possible de diffuser la musique de la voiture sur un casque en Bluetooth au lieu des haut-parleurs de l’habitacle.

Il sera également possible de laisser d’épingler des applications directement sur l’écran d’accueil de la voiture. Pratique pour lancer rapidement Waze ou Spotify par exemple.

Les autres nouveautés sont plus légères, comme l’arrivée d’un affichage d’ambiance (équivalent de l’écran de veille), ou encore la possibilité de laisser actif le hotspot WiFi en permanence, ainsi que la compatibilité avec les radios numériques HD et DAB.