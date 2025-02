Cette puissante moto électrique Harley-Davidson débarque en France avec un gros défaut

Quasiment un an après la présentation de la S2 Mulholland, LiveWire, la marque de moto électrique sous le giron de Harley-Davidson, lance officiellement les commandes de son modèle. Ce cruiser débute légèrement sous les 20 000 euros.

Avis aux amateurs de sensations fortes et de motos électriques plutôt stylées : la toute nouvelle S2 Mulholland de LiveWire est désormais disponible chez les concessionnaires européens !

LiveWire reprend ici la plateforme de la S2 déjà utilisée sur d’autres modèles de cette jeune marque. Le changement de nom accompagne un changement de style Le look Flat Track de la Del Mar, laisse place à celui de la Mulholland et sa dégaine de cruiser, de quoi se rapprocher un peu plus des motos de la maison mère, Harley-Davidson, qui détient la majorité des parts de LiveWire, avec le taïwanais Kymco.

Le cruiser le plus écoresponsable du marché

LiveWire intègre des matériaux écoresponsables sur plusieurs éléments clés de la S2 Mulholland, avec notamment des garde-bouse avant et arrière en bio-composite à base de chanvre, des carénages de radiateur et supports de câblage issus de filets de pêche recyclés ou encore une selle en silicone recyclable, sans pétrole.

D’un point de vue esthétique, on remarque immédiatement le phare, désormais plus rond qu’ovale et dépourvu de saute-vent. Les rétroviseurs, fixés en bout de guidon, sont orientés vers le bas. L’arrière de la selle a été raccourci, accentuant le changement visuel le plus marquant : un guidon repositionné 15 mm plus haut et plus en arrière que la Del Mar, offre une posture de conduite plus droite.

Côté roues, la jante avant mesure 19 pouces, tandis que l’arrière est en 17 pouces, contre 19 pouces sur la Del Mar, ce qui lui confère une silhouette inclinée vers l’arrière.

Une autonomie qui se limite aux simples balades

Même si elle est électrique, la Mulholland n’est pas forcément une enclume pour un cruiser. Avec 196 kg, elle abat le 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes grâce à ses 84 chevaux et 263 Nm de couple.

Son autonomie grimpe jusqu’à 194 km en ville et 118 km sur autoroute à 88 km/h selon la marque (qui roule à 88 km/h sur autoroute ?), tandis que la recharge de 20 à 80 % prend 5,9 heures sur prise classique et 78 minutes sur borne rapide (avec câble Type 2). La batterie possède une capacité de 10,5 kWh. Dommage, car c’est une autonomie légère, avec une recharge pas vraiment rapide.

Proposée à 19 590 euros, la S2 Mulholland est dès aujourd’hui disponible en Europe. Dans la catégorie des cruisers thermiques chez Harley, on pourrait la comparer à la Low Rider S par exemple, un modèle qui développe 114 ch et 173 Nm de couple et qui réclame pas moins de 23 490 euros. Sans compter qu’elle pèse environ 100 kg de plus que la LiveWire S2 Mulholland.