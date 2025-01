Voici la nouvelle moto électrique de Harley-Davidson et Kymco : la LiveWire S2 Alpinista

LiveWire, la marque de motos électriques de Harley-Davidson et de Kymco, présente et commercialise dans la foulée son nouveau modèle : la S2 Alpinista, la sœur de la S2 Del Mar, mieux taillée pour sortir de la ville.

LiveWire S2 Alpinista // Source : Maël Pilven pour Frandroid

Chose promise, chose due : LiveWire décline une nouvelle fois sa plateforme S2. On savait que la marque électrique d’Harley-Davidson (et de Kymco, qui est actionnaire) devait commencer l’année 2025 en dévoilant une nouveauté. Mais depuis des semaines, on ne savait pas grand-chose du modèle, si ce n’est son nom, « Alpinista ». C’est désormais chose faite alors que la firme américaine vient de lever le voile sur cette nouvelle déclinaison des S2 Del Mar et S2 Mulholland. Et qui est commercialisée dans la foulée.

Sans trop de surprise, plus qu’une réelle nouveauté, c’est surtout une nouvelle déclinaison. Alors que la Del Mar jouait les flat track et la Mulholland les cruiser, l’Alpinista se la joue sportive.

Faite pour les virages

Loin du haut de gamme One, Livewire parle ici de sa « première moto sportive standard », car le prix est toujours contenu sous les 20 000 €. On y reviendra plus tard. Mais d’abord, détaillons les nouveautés, esthétiques en premier lieu. Et ce qui saute aux yeux, c’est la forme du feu avant, ovale, presque ronde, comme sur la Mulholland, et non plus horizontale comme la Del Mar.

LiveWire S2 Alpinista // Source : Maël Pilven pour Frandroid

Et puis au second coup d’œil, on a l’impression que la moto est également plus basse sur ses appuis. Et effectivement, elle a troqué ses roues de 19 » pour passer en 17 ». De quoi baisser la hauteur de selle de 28 mm., et donc un peu le centre de gravité. Toujours chaussée en Dunlop, elle opte pour les Roadsmart IV.

Par ailleurs, l’Alpinista est équipée d’une IMU à 6 axes de Bosch offrant des systèmes de freinage antiblocage améliorés en virage et de contrôle de traction optimisé pour les virages. Les angles d’inclinaison ont été améliorés en ce sens, 52,1° à gauche et 44,2° à droite.

La roue avant de la LiveWire S2 Alpinista à gauche, celle de la Del Mar à droite // Source : Maël Pilven pour Frandroid

Si la maniabilité s’en trouve améliorée au quotidien, la moto est aussi optimisée pour les balades dynamiques. Il existe toujours les modes de conduite, quatre en tout, pour modifier notamment la réactivité de la moto.

Un peu plus d’autonomie

Outre cette définition plus sportive, la nouvelle Livewire S2 Alpinista est mécaniquement identique à sa sœur Del Mar. La plateforme est identique, toujours avec la batterie qui fait office de cadre. Si avec 197 kilos, elle affiche un petit kilo de moins que la Del Mar, sa capacité reste identique, à 10,5 kWh. Côté puissance et couple, pas de surprise : 84 chevaux, et 263 Nm.

LiveWire S2 Alpinista // Source : Maël Pilven pour Frandroid

De quoi propulser l’Alpinista à 100 km/h en 3 secondes seulement. En revanche, l’autonomie semble bénéficier des roues plus petites puisqu’elle est annoncée ici à 193 km en ville, et 113 km sur autoroute. Ce qui ne la rend malheureusement toujours pas idéale pour les longs trajets. Pour rappel, la Del Mar n’excède respectivement pas les 181 et 111 km.

Côté recharge, il faut toujours 78 minutes pour récupérer de 20 à 80% de batterie grâce à la prise Type 2 de série. Sur secteur, comptez un tout petit peu moins de 6 heures.

Pour quelques euros de plus

Comme dit un peu plus haut, il n’y aura pas à attendre avant de pouvoir la commander : elle est disponible dès ce premier jour de présentation, pour un prix fixé à 18 990 €. La différence avec la Del Mar n’est que de 300 €, au bénéfice de la petite nouvelle.

LiveWire S2 Alpinista // Source : Maël Pilven pour Frandroid

Si elle se dote de série du même écran TFT rond de 4 pouces, Livewire a développé une gamme d’accessoire pour la personnalisation de cette S2 Alpinista incluant un pare-brise, des sacs latéraux arrière en passant par le top case.