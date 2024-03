Voici la nouvelle moto électrique d’Harley-Davidson : la puissante Livewire S2 Mulholland

Après la S2 Del Mar, LiveWire, la division électrique d'Harley-Davidson, présente une nouvelle version de sa moto électrique avec un esprit de cruiser. Voici la S2 Mulholland.

On vous parlait il y a quelques jours des petits soucis aux États-Unis de la LiveWire S2 Del Mar qui subit un rappel de tous ses exemplaires vendus. La moto électrique, que nous avons pu essayer fin 2023, doit en effet subir une mise à jour (à distance) pour réparer un bug qui peut amener le véhicule à se couper à n’importe quel moment, sans crier gare. Rassurez-vous, aucun incident n’a été relevé, et les motos qui arriveront chez nous auront déjà été revues et corrigées pour ne pas que ça arrive.

Mais alors que l’on attend encore les premières livraisons de la S2 Del Mar par chez nous, LiveWire vient de lever le voile sur un second modèle électrique qui répond au nom de S2 Mulholland.

Du flat track au cruiser

Comme son nom l’indique, LiveWire reprend ici la plateforme de la S2. Mais le changement de nom accompagne un changement de style. Au look Flat Track de la Del Mar, particulièrement dans l’air du temps, la Mulholland lui oppose une dégaine de cruiser. Dans le plus pur style de la maison mère, Harley-Davidson (qui détient la majorité des parts de LiveWire, le taïwanais Kymco étant aussi partie prenante).

Esthétiquement on remarque immédiatement l’optique de phare qui est plus ronde et non plus ovale, et sans saute-vent dessus. En bout de guidon, les rétroviseurs sont placés vers le bas. La partie selle aussi est raccourcie sur l’arrière. Mais surtout, ce qui change tout visuellement, c’est ce guidon placé plus haut et plus en arrière, qui donne une position de conduite plus droite à son pilote. La roue avant fait 19 pouces, tandis que la roue arrière est de 17 pouces, contre 19′ sur la Del Mar. D’où cette allure penchée vers l’arrière.

À vérifier aussi, mais les commandes de pieds semblent plus vers l’avant, avec des jambes moins pliées que sur la S2 Del Mar. De manière générale, cette S2 Mulholland offre une allure moins sportive que la S2 Del Mar, plus propice à la balade. Comme sur la fameuse route Mulholland Drive sur les hauteurs de Los Angeles ?

Jusqu’à 194 km d’autonomie

Pour ce qui est du moteur, il reprend celui de la S2 Del Mar. La S2 Mulholland développe ainsi 62 kW, l’équivalent de 84 chevaux, et un couple de 263 Nm. De quoi annoncer une vitesse maximale de 159 km/h (99 mph) et un 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,3 secondes ! La batterie offre une capacité de 10,5 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 121 miles, soit 194 km. Ça c’est pour la ville. Car pour l’autoroute, c’est plutôt 73 miles (117 km) à une vitesse moyenne de 55 mph (88 km/h).

Pour ce qui est de la recharge, LiveWire nous annonce deux niveaux, le premier permettant de récupérer 20-80 % en un peu moins de six heures, et le second ne nécessitant que 78 minutes.

Le prix de la S2 Mulholland en France

Proposée en trois coloris, cette nouvelle LiveWire S2 Mulholland fait la part belle aux matériaux recyclés. Ainsi les parties carénées sur la finition blanche Lunar White sont réalisées en biocomposites (plastiques recyclés et sous-produits agricoles). Les câblages quant à eux, tout comme la partie qui recouvre en partie le radiateur sont faits en Hylon Ocean, un matériaux réalisé à partir de filets de pêches usagés. Quant à la selle, elle utilise du silicone recyclable sans pétrole plutôt que du cuir ou du vinyle.

Pour ce qui est du prix, cette LiveWire S2 Mulholland est affichée à 15 999 dollars aux États-Unis comme au Canada, où elle est d’ores et déjà disponible. L’équivalent chez nous de 14 790 euros. Chez nous ce sera plus cher. En effet, sur le configurateur US, cette S2 Mulholland est 500 dollars plus chère que la S2 Del Mar. Sachant que chez nous cette dernière débute à 18 690 euros, alors la LiveWire S2 Mulholland devrait facilement tutoyer les 19 000 euros en France.