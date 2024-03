LiveWire, la marque électrique d'Harley-Davidson, fait face à un rappel de son dernier modèle, la S2 Del Mar, pour un problème de logiciel qui peut causer des problèmes embêtants à ses conducteurs.

Imaginez : vous venez d’acheter une belle moto électrique. Vous partez par une belle journée ensoleillée pour une balade. Mais en plein trajet, sans crier gare, votre monture s’arrête. Plus rien sur l’écran. Plus rien ne s’allume. Impossible de rentrer chez vous. C’est peu ou prou ce qui pourrait arriver sur l’une des stars de 2023 sur le marché de l’électrique, la LiveWire S2 Del Mar.

C’est en tout cas ce que l’on a appris dans un avis de rappel émis par la NHTSA, la National Highway Traffic Safety Association, l’organisme de la sécurité routière aux États-Unis. Publié le 26 février 2024, il concerne le marché américain. Mais pourquoi ne pourrait-il pas nous concerner alors que la moto est également commercialisée en Europe et en France ?

Plus de peur que de mal

Comme décrit dans l’exemple ci-dessus, la NHTSA explique que le logiciel de contrôle de surveillance de la LiveWire S2 Del Mar peut, dans certaines conditions, amener à ce que la moto s’arrête complètement. C’est-à-dire que le moteur se coupe net, sans que le pilote ne soit prévenu d’un quelconque problème. Un gros souci quand on roule évidemment, qui peut être particulièrement dangereux en pleine circulation. Mais il semblerait qu’en plus la moto ne puisse même pas être redémarrée. Un arrêt soudain qui serait dû à un dépassement du seuil de tension du logiciel.

Heureusement, comme expliqué par la NHTSA, aucun incident n’a été à déplorer. Il s’agit donc d’un rappel préventif. Mais tous les propriétaires de motos concernées ont été contactés pour réaliser une mise à jour qui se fait soit à distance (OTA), soit directement chez un revendeur LiveWire.

Les motos concernées

Dans le détail, ce rappel concerne les 523 LiveWire S2 Del Mar qui roulent déjà aux États-Unis. Soit 100 % de la production déjà sur les routes. Il s’agit des motos produites entre le 26 juillet 2023 et le 30 janvier 2024 et qui affichent des numéros de série entre 1HD3GCYB0RB550038 à 1HD3GCYHXRB550939.

Pas de rappel chez nous ?

Évidemment, ce rappel aux USA pose la question du rappel de la LiveWire S2 Del Mar chez nous aussi. Pourquoi ce ne serait pas le cas ? Pour la simple et bonne raison que comme expliqué dans l’avis de rappel publié par la NHTSA, les véhicules produits à partir du 7 février 2024 ont commencé à recevoir le logiciel déjà mis à jour. Et comme la moto en question est toujours en précommande chez nous, et que les livraisons n’ont pas commencé, elle ne devrait pas être confrontée au problème pointé du doigt une fois arrivée sur nos routes.