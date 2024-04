Pourquoi la première moto électrique de Kymco pourrait beaucoup ressembler aux Livewire d’Harley-Davidson

Kymco, qui est actionnaire de LiveWire, prépare sa première moto électrique, et profite de cette synergie pour se servir de la plateforme Arrow existante chez le constructeur américain.

À part Harley-Davidson, il faut bien avouer que la moto électrique ne fait pas encore vibrer les constructeurs historiques de deux-roues. L’américain a de son côté rapidement mis le pied à l’étrier, notamment en lançant sa propre marque de motos zéro émission (à l’échappement) : LiveWire. Une entité à part entière qui est née en 2021 et qui a vu dès le départ la marque Kymco investir pas moins de 100 millions de dollars dans l’entreprise. Soit 4 %.

Trois ans après, voilà que l’on commence à voir se mettre en place les synergies inhérentes à ce genre de rapprochement. En effet, à la faveur de la publication de dépôts de brevet, on voit que Kymco, bien que spécialisé dans les scooters, n’a pas abandonné l’envie de se lancer sur le marché de la moto électrique. Et va même carrément piocher dans le garage LiveWire pour se fournir.

LiveWire fournit Kymco… qui aidera LiveWire

Publiés par les Américains de Cycle World, les plans de la future moto zéro émission de Kymco nous montrent en effet qu’elle reprend la plateforme Arrow, celle-là même qui sert aux récentes S2 Del Mar et S2 Mulholland. Mais cette base étant adaptable, elle devrait donc servir à la future moto de Kymco, bien qu’elle devrait être plus petite. En l’occurrence, la plateforme utilise un boîtier de batterie aluminium comme structure de cadre principal, avec un sous-châssis avant et arrière amovibles, ce qui permet de s’adapter à différents types de motos, de moteurs, de batteries (refroidis par air ou liquide)…

Sur le brevet Kymco, on peut distinguer le châssis, le moteur et le bras oscillant provenant de la plateforme Arrow de LiveWire. Pour ce qui est de la future moto électrique de Kymco, elle devrait s’inspirer très largement des concepts RevoNEX et SuperNEX respectivement un roadster et une super sportive, électriques donc, dévoilés il y a déjà quelques années (2019 et 2018).

Quant à LiveWire, la prochaine étape après les S2 sera la S3, une version légèrement réduite de la Arrow, pour laquelle Kymco a déjà annoncé qu’il participerait.