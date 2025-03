1 366 km en moto électrique : dans les coulisses d’une prouesse technique et humaine

Parcourir de longs trajets en voiture électrique n’a plus rien d’exceptionnel, d’autant que certains modèles offrent une autonomie XXL permettant de limiter les arrêts. Mais parcourir 1 366 km à moto, entre Monaco et Madrid, est un tout autre défi. L’équipe de Verge Motorcycles a relevé ce challenge en prenant le guidon d’une Verge TS Pro pour réaliser ce trajet. Voici comment cela s’est déroulé.

Verge TS Pro // Source : Verge

Me demander de parcourir 1 366 km en voiture électrique ? J’accepte sans hésitation. Mais faire la même distance en moto électrique ? J’hésiterai probablement davantage. Sans même parler du confort, une batterie de moto est évidemment plus petite, ce qui réduit drastiquement l’autonomie, et la recharge n’est pas forcément plus rapide que pour une voiture. Pourtant, Verge Motorcycles vient de prouver que c’est possible… à condition de ne pas être pressé.

Une moto électrique qui peut s’éloigner des villes ?

La Verge TS Pro est une moto intéressante. Son design est futuriste grâce à son moteur électrique intégré à la roue arrière. Celui-ci développe une puissance de 138 chevaux (102 kW) et un couple annoncé à 1 000 Nm, certainement bridé pour ne pas arracher les bras du pilote.

Côté stockage d’énergie, elle utilise une batterie lithium-ion de 20,2 kWh, offrant une autonomie annoncée à 350 km en ville, 200 km sur autoroute et 191 km selon la mesure en vigueur dans l’Union européenne. La recharge peut s’effectuer sur une prise CCS et demande 35 minutes selon le constructeur.

24 heures pour faire Monaco-Madrid en moto électrique

L’équipe de Verge Motorcycles s’est lancée un défi particulier : rallier Monaco à Madrid le plus rapidement possible en moto électrique, avec la Verge TS Pro.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Et le voyage ressemble clairement à une succession de « sauts de puce », allant de 100 à 136 km entre les différents arrêts de charge. Certains arrêts se sont faits avec la batterie de la Verge TS Pro presque totalement vide. Les trois pilotes ont dû modérer leur enthousiasme sur l’accélérateur, limitant parfois leur vitesse à 100 km/h pour réduire la consommation électrique de la moto.

Charge Verge TS Pro // Source : Capture d’écran vidéo YouTube de Verge Motorcycles

Dans la vidéo, il n’est à aucun moment question de la consommation de la moto, mais avec 10 arrêts de charge pour parcourir 1 366 km, on peut estimer la consommation à environ 15 kWh/100 km. Ce chiffre reste peu efficient comparé à une voiture électrique pourtant plus lourde et plus puissante. Mais c’est également le cas pour les motos thermiques.

Au total, les trois motards auront roulé pendant 17h30, soit une vitesse moyenne de 78 km/h lorsque la moto était en mouvement. Les temps de charge auront représenté 6h06, avec des arrêts d’environ 36 minutes en moyenne. Enfin, le temps total du voyage aura été de 23h36, soit une vitesse moyenne d’environ 58 km/h en incluant les pauses de recharge.

Récap du voyage // Source : Capture d’écran vidéo YouTube de Verge Motorcycles

Ce défi s’inscrit également dans le cadre d’un événement permettant aux motards espagnols d’essayer les motos Verge.