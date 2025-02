Volkswagen pourrait envoyer un signal fort avec ses moteurs essence face aux difficultés de la voiture électrique

Volkswagen peine sur la voiture électrique. Malgré une gamme de cinq véhicules, bientôt six avec l’ID.2, les ventes ne décollent pas. Le constructeur prévoirait le retour en force des moteurs thermiques.

Les constructeurs y vont tous de leur planning pour avoir une gamme 100 % électrique en Europe autour de 2030. Pour Volkswagen, le choix a été fait d’annoncer 2033. Cependant, face à un marché des véhicules électriques stagnant et des ventes en retrait pour la gamme électrique de Volkswagen, le constructeur songe à revoir son engagement selon le média allemand Handelsblatt.

Encore des voitures thermiques après 2033 ?

L’Union européenne souhaite interdire la vente de véhicules neufs utilisant un moteur thermique après 2035, bien que cette décision politique soit aujourd’hui parfois remise en question au sein de l’Europe. Volkswagen songe aussi à revoir son engagement, qui était un peu plus ambitieux que la contrainte de l’Union européenne. Pour le constructeur allemand, le dessein était de vendre en Europe uniquement des voitures électriques dès 2033. Cependant, selon le média allemand Handelsblatt, deux marques du groupe de Wolfsburg songeraient à continuer la production et la vente de voitures utilisant un moteur thermique après cette date.

Crédit : Volkswagen

Un marché des véhicules électriques encore trop faible en Europe

Jusqu’à 230€ offerts + 3 mois gratuits Une carte pour ceux qui en veulent plus : plafonds de paiements et de retraits élargis, paiements à l’étranger sans frais, assurances et assistance voyage… La carte BforZEN est gratuite pendant 3 mois

Bien que l’offre s’étoffe de jour en jour sur le marché des véhicules électriques, les volumes de vente peinent à décoller. Ce qui est suffisant pour étendre le cycle de vie de certains modèles hybrides et thermiques selon Volkswagen et Audi.

Parmi les véhicules qui pourraient continuer d’être vendus après 2033 en version thermique, on retrouve la Golf, le T-Roc, le Tiguan et l’A3. Des modèles importants pour la santé du groupe et disposant d’une hybridation intéressante. La Golf, le Tiguan et l’A3 ont récemment été restylés, profitant de l’événement pour introduire une motorisation PHEV (hybride rechargeable) avec une grande batterie de 19,7 kWh. Cette dernière permet largement de dépasser les 100 km d’autonomie en tout électrique selon le cycle WLTP.

Et Volkswagen semble avoir de bonnes raisons de ne pas croire au tout électrique. Bien que sa gamme s’étoffe et s’améliore avec des versions plus autonomes et des prix plus intéressants, les ventes de voitures électriques de la marque ont reculé en 2024 par rapport à 2023 (394 000 en 2023 contre 383 100 en 2024). En 2025, le lancement de nouveaux modèles électriques, comme la citadine ID.2, devrait toutefois améliorer les chiffres de vente.

La Volkswagen ID. 2All, préfigurant l’ID.2 de série

Avant de revoir officiellement son engagement, Volkswagen est sûrement dans l’attente de la décision définitive de l’Union européenne sur la vente de voitures thermiques neuves après 2035.