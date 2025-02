Voici la solution d’Aston Martin pour faire aimer les voitures électriques aux amateurs de gros moteurs V12 essence

La première voiture électrique d’Aston Martin devrait être inédite dans l’univers automobile. De quoi plaire aux amateurs de gros moteurs thermiques V12 ?

Aston Martin et la voiture électrique, c’est une affaire qui semble prendre son temps. En effet, après un énième report sur l’arrivée de son premier modèle aux électrons, la firme anglaise semble avoir freiné des quatre fers sur cette technologie, mais elle n’a pas abandonné l’idée de proposer une voiture électrique à moyen terme, une voiture électrique à sa manière bien évidemment.

Le nouveau patron d’Aston Martin, Adrian Hallmark, a une approche plutôt… amusante de l’électrique. Pour preuve, il a failli avoir un accident avec un Hummer EV parce qu’il riait trop en utilisant le mode crabe. “C’est hilarant, tellement fun”, raconte-t-il dans les colonnes de nos confrères du magazine Top Gear.

Mais ne vous y trompez pas : s’il s’amuse, c’est aussi pour le travail. Il a testé des Rivian « un peu fade, mais de qualité européenne » selon ses dires, un EQS AMG, et bien d’autres, non pas pour frimer mais pour apprendre. Son objectif ? Faire d’Aston Martin une marque de voitures électriques… émotionnelles.

Une Aston électrique qui « sonne » comme un V12 ?

Et c’est là que ça devient intéressant. Plutôt que d’ajouter des faux bruits de moteur (qu’il refuse catégoriquement), comme c’est le cas avec les BMW, les Porsche ou même avec la très amusante Hyundai Ioniq 5 N, il imagine une approche plus subtile :

Selon le patron d’Aston Martin, plusieurs étapes sont nécessaires pour rendre une voiture électrique émotionnelle, et la marque pourrait s’inspirer… d’un V12 ! Dans un premier temps, les ingénieurs vont analyser les fréquences d’un V12, celui d’une Valkyrie par exemple.

Ensuite, ils auront pour mission de les intégrer dans la structure de la voiture tout en utilisant la carrosserie comme caisse de résonnance, et par la suite filtrer les bruits électriques désagréables et les bourdonnements de certains véhicules électriques.

Le résultat espéré ? Une Aston électrique qui « se ressent » comme un V12, sans pour autant tricher avec un son qui émane des haut-parleurs. Idée brillante ou un gadget marketing ? Réponse d’ici quelques années.

L’électrique, un défi de poids (au sens propre)

Le problème majeur des voitures électriques reste leur masse : une batterie pèse entre 500 à 800 kg alors qu’un moteur thermique environ 150 kg.

Pour y remédier, Aston Martin mise sur les batteries solides (30 % plus légères), l’impression 3D (moins de matériaux superflus) et des technologies comme les roues arrières directrice (un système déjà démocratisé chez Mercedes par exemple) pour accentuer l’agilité de l’auto.

Adrian Hallmark laisse entendre que le premier modèle électrique pourrait être un SUV. Une décision logique : les clients des SUV sont souvent plus ouverts aux innovations et à l’électrique, et les volumes de vente sont aussi bien plus intéressants.

La clientèle divisée, le calendrier incertain

Reste le grand dilemme : la clientèle Aston Martin semble coupée en deux. D’un côté, ceux qui veulent un véhicule électrique. De l’autre, ceux qui les détestent viscéralement. Un équilibre fragile qui complique les décisions.

Aston Martin Rapide E // Crédit : Aston Martin

Aston Martin ne veut donc pas se précipiter. La marque assure que la majorité de ses voitures auront encore un moteur thermique d’ici 2030, mais un modèle électrique est bien prévu.

Dans tous les cas, au sein de la première Aston Martin électrique, il y a de fortes chances qu’il y ait un peu (beaucoup même) de Mercedes et de Lucid pour le développement des batteries et des moteurs électriques.

Pas question en revanche de se retrouver avec un simple Lucid Gravity rebadgé, Aston Martin veut garder son ADN bien britannique, comme elle a su si bien le faire en utilisant le V8 4,0 litres bi-turbo d’origine Mercedes-AMG dans ses voitures modernes, mais avec des réglages très différents.