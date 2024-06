Les excellentes voitures électriques de Rivian sont-elles en danger ? Ces nouveaux licenciements posent question

Le constructeur de voitures électriques Rivian traverse actuellement une période très difficile, alors qu’elle perd beaucoup d’argent. À tel point qu’elle a décidé de licencier une petite partie de ses équipes afin de réaliser des économies. Une situation qui rappelle celle de Lucid mais aussi de Fisker.

Si certains constructeurs se portent très bien, ce n’est pas le cas de tout le monde, bien au contraire. On pense par exemple à Tesla, qui traverse quelques difficultés notamment en Europe, mais pas seulement.

Une vague de licenciements

C’est également le cas d’un autre constructeur encore peu connu en Europe, mais qui arrive pourtant tout doucement chez nous. Il s’agit de Rivian, une marque fondée en 2009 par Robert Scaringe sous le nom de Mainstream Motors, avant de devenir Avera Automotive. La firme avait dévoilé en 2018 son tout premier modèle, le R1T, un pick-up électrique ensuite suivi par le R1S, qui n’est autre que la version SUV classique. Puis, d’autres modèles ont vu le jour, tels que les R2 et R3 présentés en mars 2024 et qui sont prévus pour l’Europe.

Une gamme désormais bien complète donc pour l’entreprise, qui a également racheté en 2023 l’application de planification d’itinéraire, A Better Route Planner. Mais contrairement aux apparences, tout n’est pas rose pour le constructeur, bien au contraire. Ce dernier vient tout juste d’annoncer qu’il procédera à une vague de licenciements sous peu. Cette information a été relayée par le site américain Central Illinois Proud, qui cite Kelli Felker, porte-parole de l’entreprise américaine. Et la situation n’est pas vraiment au beau fixe, bien au contraire.

Pour l’heure, l’entreprise basée dans le Michigan ne veut pas donner trop de détails au sujet de cette opération. 1 % des postes seraient concernés, soit environ 200 employés. De plus, Rivian indique que seuls les postes salariés sont touchés, tandis qu’aucun travailleur avec un contrat horaire ne sera quant à lui mis à la porte.

Mais quelle est la raison qui explique cette vague de licenciements au sein de l’entreprise ? Bien sûr, cette dernière se garde de rentrer dans les détails, et se contente en effet d’affirmer qu’« alors que nous continuons à améliorer l’efficacité dans l’ensemble de l’entreprise, nous éliminons un petit nombre de postes salariés ». Le constructeur rappelle également avoir augmenté l’efficacité de sa production au mois d’avril dernier. Ce qui lui a permis de fabriquer autant de voitures avec deux équipes au lieu de trois, justifiant ainsi ces renvois.

Une situation difficile

Mais cette explication est-elle vraiment crédible ? À vrai dire, le doute est plus que permis. Car on le sait, la situation de Rivian n’est pas vraiment au beau fixe, bien au contraire. C’est ce que nous avions déjà expliqué dans un précédent article, relayant des propos assez alarmistes d’Elon Musk. Ce dernier affirmait en effet au mois de février que le constructeur n’avait plus que six mois avant la faillite. Et pour cause, celui-ci perd énormément d’argent à chaque voiture produite, de l’ordre de 43 372 dollars par exemplaire.

Sur un R1T à 69 900 dollars, cela fait évidemment beaucoup. Et ce alors que l’entreprise américaine ne prévoit de ne produire que 57 000 voitures sur l’ensemble de l’année, malgré le lancement de modèles plus abordables pour le grand public. Certes, le chiffre d’affaires a augmenté entre 2022 et 2023, mais les pertes restent toujours très élevées, avec 4,6 milliards de dollars l’an dernier. Sur un CA à 4,434 milliards, cela fait évidemment beaucoup. Autant dire que l’avenir de Rivian est désormais assez sombre.

De quoi nous rappeler la situation de Fisker, qui est actuellement en faillite. À tel point que le constructeur brade littéralement ses voitures, avec plus de 50 000 dollars de remise. Et ce tandis que la production a déjà été définitivement arrêtée. Espérons que Rivian n’en n’arrive pas à la même situation. En parallèle, la firme américaine Lucid traverse, elle aussi, de fortes difficultés à l’heure actuelle. Tesla s’en sort quant à elle mieux, malgré la concurrence des marques chinoises de plus en plus forte.