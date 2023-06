Pourquoi les Aston Martin électriques pourraient vraiment être exceptionnelles

La firme anglaise Aston Martin s'est trouvé un allié de poids pour développer sa nouvelle gamme de voitures électriques. Premiers résultats attendus dès 2025, grâce au partenariat avec Lucid Motors qui devrait permettre de produire des voitures électriques très intéressantes.

Depuis le projet de Rapide électrique, qui n’a finalement jamais abouti, Aston Martin n’a plus rien tenté sur le front de l’électrique. Si la situation n’a rien de dramatique pour le moment, le constructeur anglais doit réagir rapidement pour assurer sa pérennité et prévoir l’interdiction des voitures thermiques neuves en 2035. Dans cette optique, il vient de nouer un partenariat avec la marque américaine Lucid Motors à qui l’on doit l’excellente Lucid Air.

En échange d’une prise de participation de 3,7 %, Lucid Motors mettra à la disposition d’Aston Martin son savoir-faire en matière de moteurs et de batteries pour véhicules électriques. La nouvelle plateforme sera en revanche développée par le constructeur britannique lui-même. Elle servira de base à toute une gamme de modèles. Sans donner d’éléments précis sur le plan produit, Aston Martin évoque pêle-mêle des SUV, des GT, des sportives et même des hypercars. La marque publie aussi l’esquisse ci-dessous, qui ne donne hélas pas beaucoup d’indices.

Une première Aston Martin électrique d’ici 2025

La première Aston Martin électrique doit être lancée courant 2025. D’ici là, la firme britannique aura normalement lancé la production de son premier modèle hybride rechargeable, la Valhalla. Le coup d’envoi des livraisons doit en effet être donné en 2024. À compter de 2030, l’ensemble de la gamme Aston Martin sera électrifié (hybride ou électrique).

Basé en Californie, Lucid est majoritairement détenu par le fond saoudien Public Investment Fund, qui est aussi le deuxième plus gros actionnaire d’Aston Martin. Le constructeur commercialise depuis 2021 la Lucid Air (que nous avons pu essayer), une grande berline capable de rivaliser avec la Tesla Model S.

Ce modèle a fait forte impression à son lancement, avec des performances particulièrement élevées. Durant notre test, nous avons pu constater qu’il tenait ses promesses. Selon la version choisie, l’autonomie et la puissance combinée peuvent culminer à respectivement 883 km (sur le cycle mixte WLTP) et 1111 ch. Et la recharge est également ultra-rapide, grâce à son architecture 800 volts. C’est notamment pour ces raisons qu’il s’agit de la voiture électrique la plus rapide sur longs trajets.

Lucid Motors ne fait donc pas dans la demi-mesure, et c’est entre autres pour cela que les futures Aston Martin électriques devraient être enthousiasmantes. L’architecture à deux moteurs (un sur chaque essieu) offrira de multiples possibilités en matière de répartition du couple entre les roues. C’est d’ailleurs un paramètre sur lequel jouera le constructeur pour donner une identité à propre à chacun de ses modèles.

L’accord avec Mercedes-Benz toujours d’actualité

Compte tenu de sa position isolée, Aston Martin n’a d’autres choix que de s’appuyer sur des partenaire pour poursuivre sa route. L’arrivée de Lucid Motors ne marquant pas la fin du partenariat avec Mercedes-Benz, la firme britannique a désormais trois alliés sur qui compter, puisqu’elle s’est aussi rapprochée du chinois Geely. Attention néanmoins, il arrive parfois que des partenariats entre constructeurs tournent court. Alpine et Lotus l’ont encore montré récemment, en choisissant de rompre un peu brutalement leur collaboration.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).