Moins chère qu’une Model 3, aussi performante : cette voiture électrique chinoise arrive

Tout juste lancée, la nouvelle Xpeng Mona M03 sera bel et bien vendue dans le monde entier. C’est ce que confirme la marque chinoise, qui dévoile de nouvelles informations sur sa voiture électrique rivale de la Tesla Model 3.

Xpeng Mona M03 // Crédits : Xpeng

Arrivée en France au cours de l’année 2024, Xpeng fait partie de ces marques chinoises encore peu connues mais qui devrait faire beaucoup parler d’elle. Un peu au même titre que BYD, tandis que MG a su s’imposer dans l’Hexagone, depuis son arrivée en 2020. Mais la firme, fondée en 2014 par He Xiaoping, a plus d’un tour dans son sac.

Une nouvelle compacte électrique en approche

Chez nous, le constructeur commercialise déjà deux modèles, à savoir le G6 et le grand G9, que nous avions déjà pu essayer. Mais d’autres véhicules devraient encore arriver au cours des prochaines années. Et parmi eux, un se révèle être particulièrement intéressant. Il s’agit de la nouvelle Mona M03, qui avait été dévoilée au cours du mois de juillet 2024.

Cette dernière prend la forme d’une compacte électrique, qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model 3. Et il se dit désormais qu’elle devrait être aussi vendue en Europe.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le PDG de la marque lui-même, à l’occasion du lancement officiel de cette nouvelle arrivante dans le catalogue. Relayé par le site spécialisé Car News China, il affirme que la série Mona serait proposée dans le monde entier. En effet, il explique que les futurs modèles de la gamme seront compatibles avec les conduites à gauche et à droite, ainsi qu’avec les motorisations électriques et hybrides rechargeables. Ce qui laisse donc penser que la nouvelle M03 fera bel et bien son arrivée en France.

Xpeng Mona M03 // Crédits : Xpeng

De plus, le dirigeant de Xpeng a indiqué que la firme misait désormais sur une expansion dans le monde et sur son développement technologique. Et cela plutôt que sur des baisses de prix pour grapiller des parts de marché à ses rivaux.

Une stratégie qui semble être un peu différente de celle mise en place par BYD. En effet, le nouveau numéro 1 mondial de la voiture électrique mise quant à lui plutôt sur une nouvelle guerre des prix, comme il l’a récemment confirmé avec de nouvelles baisses de prix.

Cependant, il faut garder en tête que la nouvelle Mona M03 affiche un positionnement assez abordable. La compacte électrique est vendue à partir de 129 800 yuans en Chine, ce qui correspond à environ 15 973 euros selon le taux de change actuel. Cependant, ce prix sera fortement revu à la hausse lorsqu’elle arrivera en Europe… certainement des tarifs doublés.

Et cela en raison des droits de douane élevés mis en place par Bruxelles pour les voitures électriques produites en Chine. De plus, la voiture n’aura pas le droit au bonus écologique, compris entre 2 000 et 4 000 euros en fonction de vos revenus.

Plusieurs versions au catalogue

Officiellement lancée en Chine, la Xpeng Mona M03 en profite pour rappeler ses caractéristiques techniques. Longue de 4,78 mètres pour 1,90 mètre de large et 1,45 mètre de haut, la compacte électrique se décline en plusieurs versions bien distinctes.

La gamme démarre avec la version Longue Autonomie Plus, qui peut parcourir jusqu’à 515 kilomètres en une seule charge selon le cycle CLTC. Ce qui donne environ 437 kilomètres WLTP. Une variante Ultra-Longue Autonomie est aussi disponible, avec un maximum de 527 kilomètres WLTP.

Les clients peuvent également opter pour les déclinaisons Longue Autonomie Max et Ultra-longue Autonomie Max, avec respectivement 426 et 510 kilomètres selon le cycle WLTP. La puissance de la voiture est quant à elle comprise entre 190 et 217 chevaux, tandis que le couple est annoncé à 225 et 250 Nm. Deux batteries sont également disponibles dans le catalogue. Elles utilisent la chimie LFP (litihium – fer – phosphate) et affichent une capacité de 51,8 et 62,2 kWh. A noter que la Mona M03 a le droit à la charge bidirectionnelle V2L.

Xpeng Mona M03 // Crédits : Xpeng

La recharge s’effectue quant à elle de 30 à 80 % en moins de 26 minutes en courant continu, ce qui reste dans la moyenne sans être impressionnant pour autant. A bord, la berline fait massivement appel à l’intelligence artificielle, et s’offre un grand écran tactile de 15,6 pouces. Ce dernier n’est en revanche pas associé à un combiné d’instrumentation, s’inspirant ainsi de ce que fait Tesla. L’empattement est annoncé à 2,82 mètres tandis que le coffre mesure plus de 600 litres.

Xpeng va également commercialiser sa P7 Plus en France, et il vient de lever le voile sur la nouvelle P7.

