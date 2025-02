Coup d’envoi du Galaxy A06 5G chez Samsung : 90 Hz, Dimensity 6300, prix mini et 4 ans de mises à jour

Samsung a donné en Inde le coup d’envoi à son nouveau Galaxy A06 5G. Premier modèle A0 équipé d’une puce 5G, l’appareil s’approche un peu plus de ce que l’on attend en 2025 d’un bon modèle d’entrée de gamme. À un ou deux écueils près.

Voici le Samsung Galaxy A06 5G // Source : Samsung

Vous vous rappelez peut-être du Galaxy A04s ou de l’A05s. Lancés respectivement en 2023 et 2024, ces deux modèles faisaient leur possible sur l’entrée de gamme de Samsung, en dépit d’une prestation technique très limitée.

Avec son nouveau Galaxy A06 5G, qui arrive six mois après un Galaxy A06 « non 5G » passé globalement inaperçu, le constructeur coréen essaye de faire mieux sur la frange la plus accessible de son catalogue.

Remanié, l’appareil arrive en Inde avec des spécifications cette fois assez intéressantes pour son prix, un design qui évolue, et un volet logiciel plus soigné. Voici ce que l’on en retient.

Galaxy A06 5G : une nouvelle version plus attrayante

Au-delà de sa connectivité 5G (la première offerte par Samsung sur un mobile de cette gamme), l’A06 5G se démarque par l’intégration d’une certification IP54 lui conférant une meilleure résistance à l’eau et aux poussières.

L’appareil conserve néanmoins un châssis proche de ce que l’on connaissait déjà, avec un gros menton qui jouxte son modeste écran HD+ de 6,7 pouces. Ce dernier profite par contre cette fois d’une fréquence de rafraîchissement 90 Hz (au lieu de 60 Hz auparavant).

Sous cet écran, palpite un processeur Dimensity 6300 couplé à un maximum de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Samsung mise en outre sur une nouveauté utile : l’ajout d’un emplacement SIM / microSD hybride, permettant d’y insérer soit une seconde carte nano SIM, soit une carte microSD.

Screenshot Screenshot Screenshot

Sur le plan photo, le Galaxy A06 5G s’appuie sur un capteur principal de 50 Mpx et sur un capteur de profondeur de 2 Mpx. En façade, il accueille en parallèle un module selfie de 8 Mpx logé dans une encoche en « U ». L’appareil est enfin alimenté par une batterie de 5 000 mAh et peut compter, pêle-mêle sur une charge rapide 25 W, une prise Jack 3,5 mm et un lecteur d’empreintes latéral.

Côté logiciel, Samsung mise enfin sur une intégration de One UI 7 (Android 15), disponible dès le démarrage initial. L’appareil recevra 2 mises à jour majeures de l’OS, et profitera ensuite de 4 ans de mises à jour de sécurité. Sa prise en charge logicielle devrait ainsi s’étirer jusqu’au 31 mars 2030.

Le Galaxy A06 5G est annoncé en Inde à partir de 116 euros HT pour le modèle de base (4 Go / 64 Go). Sa mouture la mieux équipée est pour sa part affichée à 144 euros HT (6 Go / 128 Go).