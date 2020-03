Huawei P40 : voici le design définitif et les coloris selon Evleaks

Huawei va bientôt présenter sa gamme P40. En attendant, voici une fuite qui vient confirmer le design définitif du téléphone.

Comme la plupart des fleurons, le Huawei P40 a fait l’objet de nombreuses fuites. On a d’abord eu le droit à un aperçu du design en décembre par OnLeaks, avant des rendus plus précis et détaillés publiés en janvier.

La prise en main d’un prototype appartenant à un responsable de Huawei et proposant un design assez différent était toutefois venue mettre le doute sur l’apparence du Huawei P40. À son tour, Evleaks a publié sur Twitter une image du Huawei P40, confirmant les indications d’Onleaks avant lui.

Trois modèles de smartphone

Sur l’unique image envoyée par Evleaks, on peut voir le Huawei P40 avec ces différents coloris. En y regardant de plus près, on peut voir que cette image montre en réalité trois smartphones différents.

La différence se fait au niveau du module photo rectangulaire découpé en deux parties. Pour l’un des modèles, on a en tout 5 capteurs photo différents, dont un qui est visiblement périscopique, on le reconnait à sa forme rectangulaire. Il s’agit très probablement du Huawei P40 Pro.

Le deuxième modèle est plutôt le Huawei P40 Lite, son module photo est plus simple et il n’intègre que trois capteurs.

Un dernier modèle se cache enfin à l’autre extrémité de l’arc sur l’image. Il s’agit du Huawei P40, son module photo intègre 4 capteurs, dont un capteur périscopique qui semble plus petit que celui du Huawei P40 Pro.

Florilège de coloris

On peut aussi évidemment noter la large de gamme de coloris proposé une nouvelle fois par Huawei sur cette image.

La marque chinoise aurait prévu du gris, du noir, du blanc perle, du bleu, un rose nacré et un coloris jaune sable. Difficile toutefois de savoir si tous ces coloris seront commercialisés en France ou non.

Le Huawei P40 sera dévoilé lors d’un événement en ligne le 26 mars 2020.