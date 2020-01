Le Huawei P40 aurait une double bulle dans l’écran, comme le Galaxy S10+

Un nouveau rendu du Huawei P40 vient d'apparaître sur la Toile. Si celui-ci est avéré, le smartphone disposerait d'un écran percé d'une double bulle, à l'instar du Samsung Galaxy S10+.

Alors que l’on attend tout particulièrement le Samsung Galaxy S20 en février, un autre smartphone commence déjà à intriguer les fans de nouvelles technologies, le Huawei P40, et bien sûr sa déclinaison « Pro ». Les deux smartphones on fait l’objet d’un premier rendu partiel au mois de décembre, dévoilant un module photo « domino » assez protubérant, comme c’est la tendance actuellement sur le marché.

91mobiles va aujourd’hui un peu plus loin en publiant un nouveau rendu du Huawei P40 (pas de sa version Pro), plus complet. Celui-ci proviendrait selon les dires du site de sources industrielles et révèle davantage de détails, autant sur l’arrière que sur l’avant du téléphone.

Sur cette image, on distingue clairement à l’arrière un triple module photo, toujours conçu en partenariat avec Leica. Les inscriptions indiquent des ouvertures de f/1.9 et f/2.4, ce qui est assez étonnant sachant que l’objectif du Huawei P30 ouvre à f/1.8 (une ouverture plus grande donc). La plage focale (17-80 mm) est également un peu plus réduite que sur le P30 (16-81 mm). Cette différence ne devrait cependant pas être notable au quotidien et on devrait donc à nouveau retrouver un zoom optique x3 (par rapport au grand-angle et non à l’ultra grand-angle).

Double bulle

À l’avant, ce rendu affiche une double bulle dans le coin supérieur gauche de l’écran. Celle-ci rappelle beaucoup l’appareil photo du Samsung Galaxy S10+, qui a été décrié, puis moqué et enfin adopté. Le constructeur sud-coréen a néanmoins rapidement abandonné cette idée, optant pour un objectif plus discret au centre de l’écran pour les Galaxy Note 10.

Notons également que l’écran semble plat, comme sur le Huawei P30. L’écran incurvé sur les côtés pourrait donc être de nouveau réservé au modèle Pro.

Rendez-vous en mars

Pour le moment, les détails techniques concernant les Huawei P40 restent encore à confirmer. On imagine que les smartphones disposeront d’un SoC Kirin 990, comme le Huawei Mate 30 Pro, et qu’ils tourneront toujours sous une version d’Android sans services Google, Harmony OS n’étant pas encore prévu pour les smartphones en 2020.

L’annonce des Huawei P40 aura lieu à Paris à la fin du mois de mars.