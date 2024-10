Nvidia dépasse Apple et devient la société la plus chère du monde : une bulle ?

Apple n’est plus le champion incontesté des entreprises mondiales. Après avoir dépassé Microsoft, Nvidia s’est élevée au premier rang des entreprises les plus valorisées en bourse. Merci l’IA.

Jensen Huang au Computex 2024 // Source : Nvidia

L’ascension de Nvidia au cours des derniers mois ne s’arrête pas. En moins de deux ans, la firme est passée de spécialiste historique de la carte graphique pour gamer à géant de l’IA qui murmure à l’oreille de tous les géants de la tech.

La plus grande démonstration de force de Nvidia était sans aucun doute la présentation de l’architecture Blackwell en début d’année. Il suffit de se pencher sur le communiqué de presse pour mesurer la toute puissance de la société dirigée par Jensen Huang.

On y trouve des citations de Sundar Pichai, patron d’Alphabet et Google, Andy Jassy, patron d’Amazon, Michael Dell, fondateur et patron de de Dell, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, Satya Nadella, le patron de Microsoft, Sam Altman, le patron d’OpenAI et Elon Musk, à la tête de Tesla et xAI.

Cette semaine, Nvidia a marqué une nouvelle étape de sa vie. Elle est devenue la société la plus valorisée en bourse à 3,53 billions de dollars (3530 milliards de dollars), tout juste devant Apple et ses 3,52 billions de valorisation.

66 ans pour rembourser le prix de l’action

Une méthode d’évaluation du prix de l’action est de regarder son ratio P/E, c’est-à-dire le temps nécessaire grâce aux revenus générés par l’action pour rembourser son prix d’achat.

Pour une entreprise de la tech, on peut s’attendre à un PE entre 20 et 35 ans. Microsoft se situe à 26 ans, Alphabet à 24 ans, et Apple à 35 ans.

Du côté de Nvidia, il faudrait 66 ans pour rembourser le prix de l’action au cours actuel avec le niveau actuel de revenu de l’entreprise.

Nvidia fait figure d’exception en la matière, aux côtés de Tesla et ses 74 ans.

Une bulle ?

La croissance si rapide de la valeur de Nvidia fait craindre l’effet d’une bulle portée par le développement de l’IA générative.

Évidemment, impossible de prédire le futur pour conclure définitivement sur la question de cette bulle. Ce qui est sûr, c’est que Nvidia a une avance certaine sur les unités de calculs permettant d’alimenter le cloud dédié à l’IA générative.

La question reste : est-ce que Nvidia va continuer avec une telle croissance à l’avenir ?